Dramático rescate en Luján: un obrero cayó a un pozo de ocho metros de profundidad

El hecho ocurrió este mediodía en una obra en construcción. El trabajador, de 58 años, sufrió una fractura expuesta y debió ser asistido por bomberos y personal médico.

Rescate en Luján: un operario cayó a un pozo séptico de ocho metros de profundidad

Un operario de 58 años protagonizó un dramático rescate este jueves en el departamento de Luján de Cuyo, tras caer accidentalmente al interior de un pozo séptico en construcción de ocho metros de profundidad.

El hecho se registró alrededor de las 12.45 en una propiedad ubicada en el interior del Barrio Lar de Boedo, en la jurisdicción de la Comisaría 47° de Carrodilla.

Tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre la caída, se coordinó un operativo de urgencia que incluyó el desplazamiento de efectivos policiales y personal de Bomberos del Cuartel Central. Al llegar al lugar, los equipos de rescate constataron que la víctima se encontraba atrapada a una profundidad aproximada de ocho metros.

Las tareas de salvamento se extendieron por varios minutos debido a la complejidad del entorno. Una vez que los efectivos lograron extraer al trabajador del interior del foso, se observó que presentaba una lesión de gravedad en su pierna derecha.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), donde el profesional a cargo diagnosticó una "fractura expuesta en el tobillo derecho". Debido a la seriedad del cuadro, el hombre fue trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría por su ART para recibir tratamiento quirúrgico. En el caso interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción para determinar las circunstancias exactas del accidente.