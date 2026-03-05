Fotos y video del animal especial que rescató un veterano de Malvinas: "estaba escrito que tenía que salvarlo"

Mientras completó el servicio militar, el mendocino Daniel Ítalo Trubiano fue designado a Trelew . El escuadrón del que formó parte dentro de la Armada Argentina, y con el que estuvo asignado a la defensa de la frontera con Chile en Tierra del Fuego durante la Guerra de Malvinas (1982) llevaba por nombre "Los Caranchos de la Estepa" .

Hace unos días, tras completar la rehabilitación en la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, el carancho fue liberado y reinsertado en su propio hábitat , el mismo donde lo habían rescatado hace poco más de un mes.

" Lo reconocí de inmediato cuando lo vi tirado, porque es el nombre que tiene nuestro escuadrón , y en la bandera tenemos la imagen de un carancho. Fue muy emocionante ver cómo se iba recuperando , y ni hablar cuando me mandaron el video del bicho volando. Porque yo lo vi hecho pelota... Estaba escrito que tenía que salvarlo, ¡porque los dos somos caranchos! ", describe Daniel (65) a Los Andes .

Y en el relato, que incluye también la descripción de cómo les contó del rescate a los otros "caranchos" de su escuadrón -quienes se reúnen presencialmente una vez al año- , Daniel no se olvida de resaltar el protagonismo de su compañera, Carolina Amormino en el rescate.

El mendocino Daniel Trubiano combatió en la Guerra de Malvinas (1982) como parte del batallón "Los Caranchos de la Estepa"



A finales de enero, Daniel y su pareja le salvaron la vida a un carancho (ave) moribundo en la ruta pic.twitter.com/5dAA9l0Dw8 — Nacho of the Rose (@nacho_delarosa) March 4, 2026

"Pasamos y lo vimos al costado de la ruta. A los dos nos llamó la atención y nos quedamos en silencio un rato. Pero fue ella quien me insistió para volver, levantarlo y llevarlo a un veterinario", cuenta Daniel.

La decisión que le salvó la vida al carancho

Cuando enero llegaba a su fin, Daniel y Carolina -quienes viven en Godoy Cruz- regresaban de Bariloche. Habían viajado a esta ciudad rionegrina para disfrutar de unas merecidas vacaciones, mientras que la ruta de regreso la habìan hecho vìa Santa Isabel. De hecho, hicieron una mínima escala en esta ciudad pampeana.

Fotos y video del animal especial que rescató un veterano de Malvinas: "estaba escrito que tenía que salvarlo"

"Salimos de La Pampa por la 153, camino a Alvear. Y después seguimos por esa ruta cuando, de repente, vimos al carancho en la banquina. Se notaba que estaba tratando de levantar vuelo y no podía, tambaleaba y se caía. Era evidente que estaba herido", resume el mendocino, quien trabaja hace 30 años en su propia empresa de sistema de montajes industriales.

Si bien al comienzo ni siquiera hubo un amague de detener el auto y todo parecía indicar que el viaje seguiría como si nada -así. como sigue todo en la vida-; algo se había movilizado bien adentro de Daniel y Carolina. Y fue ella quien lo exteriorizó, y le propuso a Daniel regresar al sitio donde estaba el ave. Carolina no había terminado de decirlo cuando Daniel ya había girado el auto y se disponía a regresar al sitio señalado.

"Me llamó la atención lo grande que era, por lo que me bajé y me acerqué por detrás para poder sujetarlo sin que me atacara por querer defenderse. Pero cuando estaba al lado, el carancho no atinó ni a defenderse y se dejó abrazar; estaba como un pollito, indefenso, pobre", recuerda Trubiano.

Fotos y video del animal especial que rescató un veterano de Malvinas: "estaba escrito que tenía que salvarlo"

Fraternidad entre caranchos

Lo primero que intentaron hacer fue dejarlo al resguardo en un árbol, al costado de la ruta y con un poco de agua que llegaron a juntar. Pero su estado era evidentemente crítico, y no podía mantenerse en pie. Entonces decidieron subirlo al vehículo.

Ya en el auto de la pareja, surgieron nuevos interrogantes. La primera idea que mencionaron fue llevarlo al veterinario del perro de la pareja, pero eso implicaba -por lo menos- cuatro horas más de viaje. Entonces regresaron a Alvear y se contactaron con un veterinario de la zona.

Ya con un conocimiento más profundo y detallado de la situación, este especialista dio aviso al veterinario del Departamento de Fauna Silvestre, Juan Pablo Coniglione, quien de inmediato activó todos los protocolos.

Fue Coniglione quién atendió de urgencia al carancho y completó el primer diagnóstico: traumatismo craneano y lesiones en uno de sus ojos, compatibles con un posible golpe. “Estaba deshidratado, con signos de haber sido golpeado presuntamente por atropellamiento”, detalla Coniglione sobre el estado del ave.

Caranchos de la estepa 1

“De inmediato se implementó un tratamiento integral que incluyó terapia de sostén, administración de antiinflamatorios, antibióticos e hidratación, junto con monitoreo clínico permanente”, sigue el veterinario, quien aclara que la intervención fue oportuna y profesional gracias al accionar de Daniel y Carolina.

La recuperación y reinserción

La evolución del carancho con el correr de los días fue notable: comenzó a recuperar su estado general, volvió a afirmarse sobre sus patas y finalmente, recuperó la capacidad de vuelo.

Ello permitió que el ejemplar pudiera ser trasladado y tratado, lo que le ayudó a recuperara su capacidad de vuelo. Y todo el proceso fue acompañado en tiempo real por su "amigo carancho", Daniel, quien recibía periódicamente fotos y videos donde se veían los avances del carancho alado.

Caranchos de la estepa 2

"Me mandaba videos mostrándome cómo estaba, cómo se movía, cómo empezaba a volar. Y me dijo que el día en que lo fueran a liberar, me iba a mandar un video. Y así fue. La verdad es que verlo volar contra el viento me generó una sensación hermosa", resume Daniel.

Y es que el ave a quien la pareja le salvó la vida fue trasladada y reinsertada recientemente en el mismo paraje donde había sido encontrada.

Daniel, el "carancho" que luchó por la patria en el Sur argentino

En 1982, cuando comenzó la Guerra de Malvinas, Daniel Trubiano estaba en Trelew, como parte del Batallón de Infantería de Marina 4 (BIM4). Ese batallón, que había sido bautizado como "Los Caranchos de la Estepa" fue movilizado durante la guerra en el Atlántico Sur a Río Grande (Tierra del Fuego).

"Estuvimos custodiando la frontera con Chile, donde también se vivía tensión y la guerra se sentía. Montamos toda una guardia en la costa y la única diferencia con la guerra es que no había bombazos", resume Daniel.

A casi 44 años de la guerra, Daniel y los otros "caranchos de la estepa" siguen vinculados. Comparten un grupo de WhatsApp y una vez al año intentan reunirse para compartir, revivir la fraternidad y ponerse al día.

"Tenemos muy presente nuestro nombre, y cuando les conté del rescate del carancho, estaban todos muy contentos. Y también seguían a diario la evolución y me pedían que los mantuviera al tanto", cierra el combatiente mendocino.