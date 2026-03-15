Exploración minera: Kobrea ya invirtió US$ 5 millones en El Perdido en Mendoza

La exploración minera en Mendoza suma un nuevo capítulo con la canadiense Kobrea Exploration Corp., que ya invirtió más de 5 millones de dólares en el proyecto El Perdido, en el departamento de Malargüe, donde actualmente desarrolla una campaña de perforación con resultados aún pendientes de laboratorio.

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El CEO de la compañía, James Hedalen, explicó a Cuyo Minero en el marco de la PDAC que la inversión corresponde a la actual temporada de exploración y adelantó que el objetivo es ampliar el trabajo en los próximos años. “Esta temporada estaremos probablemente por encima de los cinco millones de dólares”, señaló el ejecutivo al referirse al presupuesto destinado al proyecto.

La empresa se encuentra perforando actualmente sus primeros pozos exploratorios en la zona. Según detalló Hedalen, el equipo comenzó recientemente el cuarto pozo de la campaña, mientras las muestras obtenidas deben ser enviadas a laboratorio para su análisis.

El directivo destacó además el carácter pionero de la operación. “Ser una de las primeras compañías públicas extranjeras en comenzar a perforar en este distrito de Mendoza es un gran hito para la provincia y también para Kobrea”, afirmó.

Para la empresa canadiense, la provincia ofrece condiciones institucionales que permiten avanzar en la actividad. Hedalen remarcó que el marco regulatorio minero provincial brinda previsibilidad a las compañías que deciden invertir.

CEO de Kobrea, James Hedalen y Mario Castelli, presidente de Kobrea Argentina El CEO de Kobrea, James Hedalen y Mario Castelli, presidente de Kobrea Argentina.

“El marco que estableció Mendoza es muy completo. Es un sistema que funciona, tiene sentido y nos brinda seguridad para operar tanto en lo físico como en lo legal”, sostuvo.

Además de El Perdido, Kobrea analiza otros objetivos dentro del mismo paquete de propiedades mineras. Uno de ellos es el proyecto El Destino, ubicado en el sector sur del área de concesiones.

Según explicó el ejecutivo, en ese sector la compañía finalizó los estudios de línea de base ambiental, una etapa clave para avanzar en el proceso de permisos. “Realizamos estudios arqueológicos, paleontológicos, análisis de agua y aire para asegurar que cualquier desarrollo futuro tenga un control ambiental adecuado”, explicó.

El plan de la empresa es continuar evaluando varios objetivos durante la temporada y priorizar aquellos con mayor potencial geológico.

“Estamos revisando cinco o seis objetivos diferentes. Cuando analicemos todos los datos definiremos cuál es el número uno y ahí concentraríamos la perforación”, indicó Hedalen.

Kobrea El Perdido primer pozo perforado en Malargue enero 2026 mineria

En paralelo, la compañía ya proyecta ampliar la inversión si los resultados geológicos acompañan.

“Así funciona la exploración minera: hay que invertir dinero para intentar hacer un descubrimiento. Es capital de alto riesgo, pero las recompensas pueden ser muy importantes si se encuentra un depósito económico”, afirmó.

Infraestructura y trabajadores locales

Otro de los aspectos que destacó el CEO de Kobrea es la infraestructura existente en el sur de Mendoza, especialmente en Malargüe, ciudad desde donde operan las campañas de exploración.

De acuerdo con Hedalen, la región cuenta con caminos de acceso adecuados y una base laboral experimentada, en gran parte proveniente de la industria petrolera.

“Malargüe tiene una fuerza laboral muy capacitada. La industria del petróleo y el gas formó trabajadores muy talentosos, por lo que existe una base muy buena para el desarrollo de la minería”, explicó.

El ejecutivo también valoró la cercanía entre la ciudad y las áreas de exploración, lo que facilita la logística del proyecto.

“Podemos llevar los testigos de perforación desde el proyecto hasta Malargüe todos los días. La ciudad tiene todo lo que necesitamos: suministros, personal y servicios”, señaló.

Planes para la próxima campaña

Con la temporada de campo llegando a su fin, la empresa comenzará ahora la etapa de análisis técnico de los datos obtenidos durante la campaña.

Durante el invierno argentino, los equipos de geología evaluarán la información para definir cuáles serán los próximos objetivos de perforación.

“Lo ideal es que el próximo año tengamos más equipos de perforación y podamos invertir más dinero”, adelantó Hedalen.

La estrategia, explicó, es avanzar progresivamente en distintos objetivos hasta identificar el área con mayor potencial mineral.