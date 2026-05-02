Gabriel Lirosi: "Mendoza tiene ventajas espectaculares para la hidroponía en Argentina"

La hidroponía avanza en Argentina como una alternativa productiva que combina eficiencia en el uso de recursos, mayor control de cultivos y producción de alimentos de mejor calidad. Mendoza se posiciona como una de provincia con gran potencial para el desarrollo de este sistema por sus condiciones climáticas y también por la necesidad de optimizar el alimento que necesita la planta para vivir y el agua.

En diálogo con Los Andes, Gabriel Lirosi, referente de la empresa Compostela , ubicada en Guaymallén, analizó el presente del sector y las oportunidades de crecimiento del sistema de cultivo sin suelo en un contexto donde crece el interés por sistemas productivos que sean más sustentables.

- La hidroponía en Mendoza y en Argentina recién está en una etapa de crecimiento. Si bien en los últimos años ha crecido mucho el interés y se han abierto varios proyectos nuevos, recién está en una etapa de crecimiento. Particularmente, Mendoza tiene ventajas y beneficios espectaculares por dos razones. Primero, el cuidado del agua, que es un recurso tan valioso en Mendoza, y segundo, el clima excepcional que tenemos en esta provincia, porque, a ver, una cosa que, por ahí, me, sí, estamos recontra acostumbrados, pero que no es tan normal, es la cantidad de días soleados que tenemos en el año. Eso realmente es fantástico para para producir cualquier cualquier cosa hortícola, como sean tomates, lechugas, pimientos y este tipo de producto. Así que ese clima, conjuntamente con un invernadero y el sistema de aeroponia, es fantástico para producir.

- ¿Cuántas personas trabajan en la empresa?

- En la empresa hay trabajando hoy aproximadamente sesenta personas, abocado a lo, solamente lo que es invernadero e hidroponía. Hay que entender que en estos sistemas se necesita mucha especialización y experiencia, es decir, hay muchos equipos de trabajo, como labores culturales, prevención de plagas y enfermedades, clima, riego, recopilando datos y tomando decisiones todo en en todo momento.

- ¿Cuál es la superficie total de invernaderos que tienen y cuál es la producción anual?

- La empresa cuenta con 13 hectáreas de invernaderos con hidroponía. Ahí producimos, aproximadamente un 1.500.000 de kilos de tomate redondo, unos 700.000 kilos de tomate cherry, entre tomate cherry rojo, amarillo, chocolate, rama, negro. Después, unos 500.000 kilos de pimientos y ajíes, y entre unas setecientas y ochocientos mil plantas de lechuga, entre lechuga mantecosa, crespa, morada, albahaca, rúcula, espinaca.

- ¿Cuál es el cultivo de mayor volumen?

- El cultivo de mayor volumen hoy es el tomate redondo, aunque ya lo sigue muy de cerca el tomate cherry. El tomate cherry realmente ha crecido muchísimo por el sabor, fundamentalmente. Hoy la gente, el cliente quiere sabor, quiere color. Y justamente eso es lo que tiene el tomate cherry. Pensemos que el tema de los tomates cherry de colores se desarrolló para los niños. O sea, hoy en muchos lugares de Europa a los niños, en vez de darle caramelo, como se hacía antes, le dan viandas con tomates cherry para que lleguen a la escuela. Eso junto con minis brote, minis pimientos. Así que es un es es un producto que está creciendo muchísimo el tema de los de los cherry de color.

Compostela (2)

- ¿Cuánto rinde un sistema hidropónico como el de ustedes frente a un cultivo tradicional en suelo?

- Bueno, un cultivo en hidroponía, bajo invernadero, tiene muchos más beneficios que un cultivo tradicional. No solo son los kilos de tomates, sino que te permite tener cultivo, es decir, tener producción más meses en el año, es decir, tenemos más continuidad, tener mejor calidad, es decir, hay hay menos kilos de descarte, menos menos kilos que que que que se tiran, porque, por ejemplo, al estar bajo el invernadero no se llueve. También es más sano, porque se aplica mucho menos pesticidas, porque justamente el cultivo protegido, el invernadero hace, el nylon hace que no, cueste más que ingresen insectos o plagas, el invernadero, y además es mucho más eficiente en el uso de recursos. Es mucho más eficiente en el uso de agua, mucho más eficiente en el uso de fertilizantes. Eso se traduce al final en que un kilo de producción hidroponía en invernadero consume mucho menos recursos que un cultivo producido en suelo, y tiene mucho menos descarte.

- ¿Qué eficiencia tienen en consumo de agua e insumos por kilo producido?

- La hidroponía es muy eficiente en el consumo de agua. Porque el sistema te obliga a ser eficiente. Para que me explique, imaginémonos que la planta de tomate está en una maceta. Nosotros, en ese caso, en la maceta usamos como suelo, como reemplazo del suelo, orujo de uva, que viene de las bodegas. Eso sería hidroponia de tomate, en nuestro caso. Si nosotros regamos de más, derrochamos agua, producimos que haya falta de oxígeno en la maceta. Eso es lo que produce que se mueran las raíces y, al final, se muera la planta o produce muy pocos kilos de tomate. En definitiva, este sistema te exige usar lo justo, tanto de agua como de fertilizante. Si te pasás, te perjudicas. Si pones de menos, también te perjudicas. Entonces, nos obliga a ser extremadamente eficientes en el uso de recursos.

- ¿Cuáles son hoy los principales limitantes de la hidroponía?

- Las principales limitaciones de la hidroponía son la inversión inicial, realmente, para que estos sistemas se puedan desarrollar de forma más rápida en Argentina. Lo que lo que haría falta es financiación, básicamente, financiación, porque cuesta mucho la inversión inicial. Y otro tema es el conocimiento. O sea, cómo son sistemas que que hace, no hace mucho tiempo, que se vienen desarrollando en Argentina, todavía no hay no hay mucho conocimiento o conocimiento fácil y económico para qué para que el productor nuevo que quiere ingresar pueda acceder. De hecho, muchas veces buscamos asesoría de otros países, como Chile o España, que tienen mucha más experiencia en estos sistemas.

- ¿Ha crecido el interés del consumidor por los productos hidropónicos en los últimos años? ¿Hay rangos etarios de personas que eligen este tipo de cultivos?

- Sí, ha crecido mucho el interés en los últimos años. Principalmente, la gente ahora busca productos que sean sanos para el ser humano, pero que también sean sanos para el medio ambiente, es decir, que sean muy eficientes en el uso de recursos. Principalmente, del público joven. El público joven o parejas jóvenes con hijos, buscan esto, el tema de los cherry con sabor, que, además, usen pocos recursos. Las lechugas, que sean lechugas frescas, que vengan con la raíz viva. Está creciendo bastante el interés del público argentino por este tipo de producto.