Uranio, cobre y vanadio: una minera activa la exploración en Mendoza y apunta a financiamiento internacional

La compañía Jaguar Uranium Corp. formalizó el inicio de su plan de exploración minera en el proyecto Huemul , un distrito de 27.700 hectáreas ubicado en Malargüe. Se trata de un área con antecedentes productivos —allí funcionó la primera mina de uranio del país— y que ahora vuelve a cobrar relevancia en el contexto global de demanda de minerales críticos.

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El proyecto está centrado en la histórica mina Huemul , operada entre 1955 y 1975 por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Durante ese período se procesaron unas 130.000 toneladas de mineral, con leyes promedio de 0,21% de uranio, 2,0% de cobre y 0,11% de vanadi o, lo que evidencia el carácter polimetálico del distrito.

La iniciativa se ubica en la zona de Malargüe, considerada un área con tradición minera y condiciones favorables para el desarrollo de nuevos proyectos. Además del yacimiento histórico, el área incluye múltiples objetivos de exploración que aún no han sido evaluados con tecnologías modernas.

El anuncio se produce en un contexto geopolítico clave. El 4 de febrero de 2026, representantes de Estados Unidos y Argentina firmaron en Washington un acuerdo marco para asegurar el suministro de minerales críticos , durante un encuentro encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio.

Este instrumento busca facilitar el financiamiento de proyectos considerados estratégicos, incluyendo aquellos que puedan acceder —sujeto a requisitos y aprobaciones— a líneas de crédito de organismos como el EXIM Bank o la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC).

Desde la empresa consideran que Huemul encaja dentro de ese esquema, ya que concentra tres minerales clave (uranio, cobre y vanadio) en un mismo distrito y cuenta con antecedentes productivos, lo que reduce riesgos frente a proyectos en etapa inicial.

image La histórica mina de uranio Huemul. Foto: Jaguar Uranium

Dos fases para reactivar la exploración

El plan de trabajo diseñado por la compañía contempla dos etapas principales. La primera estará enfocada en la verificación de datos históricos y la construcción de un modelo geológico actualizado, a partir de muestreos y revisión de información previa.

La segunda fase avanzará hacia la exploración a escala distrital, con tareas de mapeo y prospección superficial para delimitar con mayor precisión la mineralización existente.

El inicio efectivo de estas actividades dependerá de la presentación y aprobación de un estudio de línea de base ambiental, que la empresa prevé ingresar en el corto plazo.

El proyecto se encuentra dentro de Malargüe Distrito Minero Occidental I, por lo que obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental para la exploración de cobre, pero ahora debe realizar una nueva gestión para solicitar permiso para estudiar la mineralización uranífera.

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Acuerdo con el Gobierno de Mendoza

Otro de los puntos centrales del anuncio es el convenio firmado el 4 de marzo con el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, que establece un marco de cooperación formal entre el sector público y la compañía.

El acuerdo contempla asistencia técnica en áreas geológicas, ambientales, legales y económicas; intercambio de información; capacitación profesional; y coordinación de prácticas ambientales y sociales vinculadas a la actividad minera.

Con una vigencia inicial de un año —renovable—, este instrumento busca facilitar el desarrollo del proyecto en un contexto donde la licencia social y el cumplimiento regulatorio son factores clave.

El avance en Huemul se inscribe en un escenario internacional donde los minerales críticos ganan protagonismo por su rol en la transición energética y la seguridad de suministro, posicionando a Mendoza nuevamente en el radar de la minería global.