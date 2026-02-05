5 de febrero de 2026 - 17:56

Barcelona se mete en la lucha por el Cuti Romero y propone un trueque para destrabar la operación

El Barcelona se sumó al interés europeo por el defensor argentino y analiza incluir a Ronald Araujo como parte de pago para competir con Real Madrid.

El FC Barcelona intensificó su participación en la carrera por fichar a al Cuti Romero, el defensor argentino que podría dejar el Tottenham Hotspur en el próximo mercado de pases tras un año marcado por tensiones dentro del club inglés.

La llegada de Barcelona al radar del zaguero suma un nuevo capítulo a un mercado que ya tenía en el Real Madrid a uno de sus principales pretendientes.

El defensor uruguayo Ronald Araujo es la clave para lograr el éxito en la transferencia del Cuti Romero

Araujo, central de Barcelona con múltiples títulos y amplia experiencia, podría ser una pieza clave en la negociación, aunque su implicación en un trueque depende de la postura final de los catalanes y del club inglés. Esta opción se analiza en paralelo a las gestiones del Real Madrid, que también mantiene vivo su interés en reforzar la defensa tras sondear al argentino como objetivo prioritario.

La entrada de Barcelona en la puja abre un escenario competitivo entre dos gigantes del fútbol español, que ahora deberán analizar no solo la viabilidad económica de las ofertas, sino también la estrategia deportiva de cara a la próxima temporada. En ese contexto, la figura de Romero se consolida como una de las más codiciadas en Europa, lo que puede encender una batalla que va más allá de cifras y toca decisiones estratégicas profundas.

La posible irrupción de Barcelona en la negociación cambia el escenario y obliga a todos los actores a recalcular. Tottenham no tiene urgencias económicas, pero sí sabe que retener a Romero sin un proyecto convincente puede ser complejo, por lo que una propuesta que combine jerarquía deportiva y alivio financiero podría resultar determinante.

Mientras tanto, el futuro del Cuti sigue siendo uno de los grandes temas del mercado europeo. Con Real Madrid y Barcelona atentos a cada movimiento, el defensor argentino aparece ante una decisión clave para su carrera, en un contexto donde su liderazgo, experiencia internacional y presente competitivo lo colocan como una pieza codiciada por los principales clubes del continente.

