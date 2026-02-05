Se definió el equipo argentino que debutará en la Copa Davis

El encuentro será televisado por TyC Sports y DSports, además, la acción en pista arrancará el viernes 6 a las 23:00 horas de nuestro país, extendiéndose la competencia hasta las primeras horas del domingo 8.
El capitán resaltó la evolución del grupo durante los ensayos, señalando que el enfoque principal estuvo en adaptarse a la velocidad de la pista. Asimismo, rediseñó la estrategia del binomio de dobles para compensar las bajas por lesión, reconfigurando sus piezas para llegar con el equipo a punto al estreno frente a los coreanos.
¿Cómo le fue al país en las últimas ediciones de la Copa Davis?
En 2024, Argentina logró meterse entre los ocho mejores países del mundo, pero tuvo la mala suerte de cruzarse con Italia. Aunque nuestros jugadores dieron pelea, el equipo italiano contaba con el mejor tenista del planeta, Jannik Sinner, quien terminó dando vuelta la serie y nos dejó afuera en la puerta de las semifinales.
En 2025, la historia fue muy parecida, el equipo volvió a clasificar a la fase final, pero esta vez el verdugo fue Alemania. Fue una derrota muy dolorosa porque todo se definió en el último partido por apenas un par de puntos de diferencia. En resumen, Argentina viene demostrando que es una potencia mundial, pero le está faltando un toque de suerte para ganar esos partidos clave que buscarán darse vuelta en este 2026.