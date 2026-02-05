Se definió el equipo argentino que debutará en la Copa Davis

Javier Frana ya decidió a los inciales para la Selección Argentina de tenis en la nueva edicion de la Copa Davis.

La Argentina ya está atenta a su debut por Copa Davis, será este viernes.

Javier Frana, capitán y entrenador Argentino se decantó por Thiago Tirante y Marco Trungelliti en individuales y endobles apostó por Federico Gómez y Guido Andreozzi para debutar en Copa Davis, el rival será Corea Del Sur a quién enfrentará este Viernes.

La Selección Argentina de Tenis afrontará una nueva edición del máximo certamen de equipos nacionales, los iniciales en el elenco argentino ya están decididos y jugarán sobre una superficie rápida. En la previa, los argentinos tuvieron sus entrenamientos ante una dura baja como la de Andrés Molteni.

javier-frana-nuestros-jugadores-estan-acostumbrados-a-vivir-climas-ruidosos Día y horario para ver Argentina-Corea del Sur El encuentro será televisado por TyC Sports y DSports, además, la acción en pista arrancará el viernes 6 a las 23:00 horas de nuestro país, extendiéndose la competencia hasta las primeras horas del domingo 8.

El capitán resaltó la evolución del grupo durante los ensayos, señalando que el enfoque principal estuvo en adaptarse a la velocidad de la pista. Asimismo, rediseñó la estrategia del binomio de dobles para compensar las bajas por lesión, reconfigurando sus piezas para llegar con el equipo a punto al estreno frente a los coreanos.

¿Cómo le fue al país en las últimas ediciones de la Copa Davis? En 2024, Argentina logró meterse entre los ocho mejores países del mundo, pero tuvo la mala suerte de cruzarse con Italia. Aunque nuestros jugadores dieron pelea, el equipo italiano contaba con el mejor tenista del planeta, Jannik Sinner, quien terminó dando vuelta la serie y nos dejó afuera en la puerta de las semifinales.