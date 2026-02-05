5 de febrero de 2026 - 18:14

Se definió el equipo argentino que debutará en la Copa Davis

Javier Frana ya decidió a los inciales para la Selección Argentina de tenis en la nueva edicion de la Copa Davis.

La Argentina ya está atenta a su debut por Copa Davis, será este viernes.

La Argentina ya está atenta a su debut por Copa Davis, será este viernes.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Tenis. La selección nacional  YPF, denominada Los Halcones, que representa al país en Corea del Sur

Tenis: Argentina llegó a Corea del Sur
Tenis. Javier Frana capitán del elenco nacional que empezará a disputar la Copa Davis ante Corea del Sur, en el primer fin de semana de febrero.

Copa Davis: La selección argentina de tenis partió rumbo a Corea del Sur

Por Gonzalo Tapia
javier-frana-nuestros-jugadores-estan-acostumbrados-a-vivir-climas-ruidosos

Día y horario para ver Argentina-Corea del Sur

El encuentro será televisado por TyC Sports y DSports, además, la acción en pista arrancará el viernes 6 a las 23:00 horas de nuestro país, extendiéndose la competencia hasta las primeras horas del domingo 8.

El capitán resaltó la evolución del grupo durante los ensayos, señalando que el enfoque principal estuvo en adaptarse a la velocidad de la pista. Asimismo, rediseñó la estrategia del binomio de dobles para compensar las bajas por lesión, reconfigurando sus piezas para llegar con el equipo a punto al estreno frente a los coreanos.

0d194729bd14189021b8663570c68a2d94402ec2

¿Cómo le fue al país en las últimas ediciones de la Copa Davis?

En 2024, Argentina logró meterse entre los ocho mejores países del mundo, pero tuvo la mala suerte de cruzarse con Italia. Aunque nuestros jugadores dieron pelea, el equipo italiano contaba con el mejor tenista del planeta, Jannik Sinner, quien terminó dando vuelta la serie y nos dejó afuera en la puerta de las semifinales.

En 2025, la historia fue muy parecida, el equipo volvió a clasificar a la fase final, pero esta vez el verdugo fue Alemania. Fue una derrota muy dolorosa porque todo se definió en el último partido por apenas un par de puntos de diferencia. En resumen, Argentina viene demostrando que es una potencia mundial, pero le está faltando un toque de suerte para ganar esos partidos clave que buscarán darse vuelta en este 2026.

argentina-2141052

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El conjunto mendocino y Riestra vuelven a cruzarse después de dos años.  

El Cruzado busca revancha ante el Malevo en la Copa Argentina

Por Sergio Faria
El jugador español se mostró afectado por la situación, y el partido comenzó casi dos horas después del horario previsto.

Tenis: Amenazas de apostadores obligaron a extremar la seguridad en el Challenger de Rosario

Por Redacción Deportes
El Barcelona se mete en la puja por el campeón del mundo.

Barcelona se mete en la lucha por el Cuti Romero y propone un trueque para destrabar la operación

Por Redacción Deportes
El momento de la polémica en pleno encuentro de Tenis.

Agarró el celular en pleno partido de tenis y despertó todo tipo de sospechas acerca de las apuestas

Por Redacción Deportes