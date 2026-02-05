El Cruzado busca revancha ante el Malevo en la Copa Argentina

Después de dos largos años, el Cruzado y el Malevo volverán a enfrentarse, esta vez por los 32avos de final de la Copa Argentina, en la cancha de Estudiantes de Caseros.
Después de dos largos años, el Cruzado y el Malevo volverán a enfrentarse, esta vez por los 32avos de final de la Copa Argentina, en la cancha de Estudiantes de Caseros.
Deportivo Maipú y Deportivo Riestra se cruzaron anteriormente en la final del torneo Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, en diciembre de 2023. En aquella ocasión, el Malevo se impuso por la mínima y logró su ascenso a la Liga Profesional.
Hoy, el reencuentro tendrá un sabor especial para el equipo dirigido por Alexis Matteo, que buscará revancha. Será el primer encuentro oficial de los maipucinos en esta temporada, que comenzarán su quinta campaña consecutiva en Primera Nacional luego de una destacada actuación en 2025.
En 2023, bajo la dirección de Luis García y con el talento de Rubén Sambueza, el Botellero protagonizó la mejor campaña de su historia y estuvo a solo minutos de conseguir el ascenso a la Primera División.
Del plantel maipucino que enfrentó al Malevo hace dos años, solo queda un sobreviviente: el volante Fausto Montero, quien regresó esta temporada al Cruzado y se ha convertido en un verdadero emblema del equipo mendocino.