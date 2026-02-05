El Cruzado busca revancha ante el Malevo en la Copa Argentina

Dos años después de la final del Reducido, Deportivo Maipú y Deportivo Riest ra se vuelven a enfrentar, esta vez en los 32avos de final del certamen nacional.

Después de dos largos años, el Cruzado y el Malevo volverán a enfrentarse, esta vez por los 32avos de final de la Copa Argentina, en la cancha de Estudiantes de Caseros.

Deportivo Maipú y Deportivo Riestra se cruzaron anteriormente en la final del torneo Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, en diciembre de 2023. En aquella ocasión, el Malevo se impuso por la mínima y logró su ascenso a la Liga Profesional.

image La llegada del equipo Cruzado a la cancha de Caseros. @Copa_Argentina Por la revancha Hoy, el reencuentro tendrá un sabor especial para el equipo dirigido por Alexis Matteo, que buscará revancha. Será el primer encuentro oficial de los maipucinos en esta temporada, que comenzarán su quinta campaña consecutiva en Primera Nacional luego de una destacada actuación en 2025.

image Dep. Maipú vs Riestra Gentileza. Memo Montero, el único que jugó aquella final En 2023, bajo la dirección de Luis García y con el talento de Rubén Sambueza, el Botellero protagonizó la mejor campaña de su historia y estuvo a solo minutos de conseguir el ascenso a la Primera División.