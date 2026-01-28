28 de enero de 2026 - 21:48

Copa Argentina: Deportivo Maipú y Deportivo Riestra, frente a frente otra vez

El Cruzado debutará en la Copa Argentina ante el Malevo el próximo 5 de febrero, en un duelo que reedita la final por el ascenso de 2023. El partido se jugará en Caseros.

El Cruzado y el Malevo volverán a verse las caras tras dos años, en un duelo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.

El Cruzado y el Malevo volverán a verse las caras tras dos años, en un duelo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.

Foto:

PrensaMaipú.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

Con un golazo de Juanfer Quintero, River derrota por 1-0 a Gimnsaia de La Plata en el Monumental. 

Con dos goles de Juanfer Quintero, River derrotó 2-0 a Gimnasia de la Plata en el Monumental

Por Redacción Deportes
Kendry Páez será refuerzo de River Plate

Bombazo en River Plate: cerró la llegada de un jugador del Chelsea y la Selección de Ecuador

Por Redacción Deportes

El equipo dirigido por Alexis Matteo continúa con los trabajos de pretemporada de cara al 2026 y, con la incorporación de refuerzos de jerarquía, busca llegar de la mejor manera a sus compromisos oficiales. Antes de su estreno en la categoría, el Botellero disputará los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, el próximo 5 de febrero a las 19, en la cancha de Estudiantes de Caseros.

DLA - 2026-01-26T092232.272
El Cruzado ha realizado una buena pretemporada y entre sus partidos amistosos enfrentó al Ranger e Talca, Chile, donde ganó la Copa Mayorista 21.

El Cruzado ha realizado una buena pretemporada y entre sus partidos amistosos enfrentó al Ranger e Talca, Chile, donde ganó la Copa Mayorista 21.

Se volverán a ver la caras

El Cruzado y el Malevo reeditarán la histórica final del Reducido del 2023, que disputaron en Alta Córdoba, donde se impuso Riestra por 1 a 0. Ese año, el Botellero realizó una campaña histórica y estuvo a solo 90 minutos de lograr el ascenso a la máxima categoría, bajo la conducción del entrenador Luis García.

image
Deportivo Maipú continúa con la puesta a punto.

Deportivo Maipú continúa con la puesta a punto.

En esta pretemporada, el conjunto mendocino disputó varios amistosos que le permitirán llegar con ritmo a este compromiso por la Copa Argentina. Entre los duelos más destacados, el equipo de Matteo participó de la Copa Mayorista 21, disputada en la ciudad de Talca, Chile, certamen que conquistó tras vencer a Rangers en la final.

El debut en Primera Nacional

Por su parte, el debut en la Primera Nacional será el sábado 14 de febrero, cuando visite a Agropecuario por el Grupo B, desde las 18

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador de Gimnasia, Ariel Broggi, pese a la ajustada derrota frente al Ciclón, destacó el rendimiento de sus dirigidos. 

Broggi, tras la caída de Gimnasia: "Es un equipo en construcción que sabe lo que quiere"

Por Sergio Faria
Golazo de Ángel Di María para sellar el primer tanto de la Academia rosarina en Avellaneda. 

Con un golazo de Ángel Di María, Rosario Central le dio otro cachetazo a Racing Club: mirá los goles

Por Redacción Deportes
Deportivo Maipú venció 1-0 a Rangers de Talca en la “Noche Rojinegra”

Deportivo Maipú celebró en Chile y empezó la temporada con un triunfo internacional

Por Francisco Moreno
Deportivo Maipú ganó en un amistoso ante la reserva Mensana

Nuevo amistoso para Deportivo Maipú, que se prepara para dar pelea

Por Emanuel Cenci