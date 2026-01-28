Copa Argentina: Deportivo Maipú y Deportivo Riestra, frente a frente otra vez

El Cruzado debutará en la Copa Argentina ante el Malevo el próximo 5 de febrero, en un duelo que reedita la final por el ascenso de 2023. El partido se jugará en Caseros.

El Cruzado y el Malevo volverán a verse las caras tras dos años, en un duelo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.

Deportivo Maipú ya tiene fecha para su debut en la Copa Argentina, mientras se prepara para afrontar su quinta temporada en la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Alexis Matteo continúa con los trabajos de pretemporada de cara al 2026 y, con la incorporación de refuerzos de jerarquía, busca llegar de la mejor manera a sus compromisos oficiales. Antes de su estreno en la categoría, el Botellero disputará los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, el próximo 5 de febrero a las 19, en la cancha de Estudiantes de Caseros.

El Cruzado ha realizado una buena pretemporada y entre sus partidos amistosos enfrentó al Ranger e Talca, Chile, donde ganó la Copa Mayorista 21. Se volverán a ver la caras El Cruzado y el Malevo reeditarán la histórica final del Reducido del 2023, que disputaron en Alta Córdoba, donde se impuso Riestra por 1 a 0. Ese año, el Botellero realizó una campaña histórica y estuvo a solo 90 minutos de lograr el ascenso a la máxima categoría, bajo la conducción del entrenador Luis García.

image Deportivo Maipú continúa con la puesta a punto. PrensaMaipú En esta pretemporada, el conjunto mendocino disputó varios amistosos que le permitirán llegar con ritmo a este compromiso por la Copa Argentina. Entre los duelos más destacados, el equipo de Matteo participó de la Copa Mayorista 21, disputada en la ciudad de Talca, Chile, certamen que conquistó tras vencer a Rangers en la final.