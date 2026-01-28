28 de enero de 2026 - 17:03

Bombazo en River Plate: cerró la llegada de un jugador del Chelsea y la Selección de Ecuador

El Millonario incorporó a préstamo a un futbolista del conjunto inglés, para reforzarse de cara a la temporada 2026.

Kendry Páez será refuerzo de River Plate

Kendry Páez será refuerzo de River Plate

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

River Plate anunció más obras en su estadio

River Plate anunció la extensión y techado del Estadio Monumental: los increíbles detalles

Por Emanuel Cenci
river plate recibe a gimnasia de la plata en el monumental: horario, formaciones y donde ver en vivo

River Plate recibe a Gimnasia de la Plata en el Monumental: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Por Redacción Deportes

El nuevo jugador con el que contará Marcelo Gallardo es el ecuatoriano Kendry Páez, de 18 años de edad. Puede actuar como volante ofensivo o extremo por la derecha, y se destaca por su velocidad y peligrosidad con el balón en los pies.

La información fue publicada por el periodista especializado en el mercado de pases europeo Fabrizio Romano, que aseguró: "River Plate llega a un acuerdo para la cesión de Kendry Páez procedente del Chelsea. ¡Aquí vamos! Chelsea recupera a Kendry de la cesión del Estrasburgo ante la llegada de nuevos talentos. Páez viaja a Buenos Aires para realizarse pruebas médicas".

River Plate suma a un jugador con proyección:

Embed

De no mediar inconvenientes, el futbolista firmará un contrato a préstamo por todo el 2026, para sumar minutos importantes luego de su paso por el Racing de Estrasburgo. En Francia sumó 21 partidos, y anotó un gol por la Ligue One.

Cabe destacar que Páez tiene contrato con el Chelsea de Inglaterra a pesar de no haber debutado allí, debido a que los Blues compraron su pase tras haberlo seguido en su etapa más que positiva en Independiente del Valle, donde sumó 70 partidos, 13 tantos y 6 asistencias, y levantó tres trofeos (Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, y Supercopa de Ecuador).

Su gran explosión en clubes le valió la convocatoria a la Selección Mayor de Ecuador en 2023, cuando tan sólo tenía 16 años de edad. A partir de allí ha sido parte de la rotación fija del entrenador argentino Sebastián Beccacece, y se ilusiona con la chance de disputar el Mundial 2026 si es que logra tener continuidad y buen rendimiento en River Plate.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Annika Paz, refuerzo del Inter de Milán

Inter de Milán cerró a una estrella juvenil de River Plate: "Es un desafío muy grande"

Por Redacción Deportes
Fausto Vera tuvo una chance inmejorable de abrir el marcador ante Barracas Central, pero su remate pegó en el brazo de Gastón Campi.

Tras la polémica por el penal en River -Barracas, estallaron los memes

Por Redacción Deportes
Facundo Colidio volvió a ocupar la titularidad en el plantel Millonario. 

Liga Profesional: River comenzó con el pie derecho y le ganó a Barracas

Por Redacción Deportes
Miguel Borja muda sus goles a Arabia.

El exótico nuevo club de Miguel Borja luego de su pase fallido al Cruz Azul

Por Redacción Deportes