Bombazo en River Plate: cerró la llegada de un jugador del Chelsea y la Selección de Ecuador

De forma inesperada y sin demasiadas vueltas, River Plate logró asegurarse los servicios de un juvenil futbolista con futuro (y presente) en el fútbol europeo. Su nombre sorprendió, y se sumará al Millo en los próximos días luego de los estudios médicos.
El nuevo jugador con el que contará Marcelo Gallardo es el ecuatoriano Kendry Páez, de 18 años de edad. Puede actuar como volante ofensivo o extremo por la derecha, y se destaca por su velocidad y peligrosidad con el balón en los pies.
La información fue publicada por el periodista especializado en el mercado de pases europeo Fabrizio Romano, que aseguró: "River Plate llega a un acuerdo para la cesión de Kendry Páez procedente del Chelsea. ¡Aquí vamos! Chelsea recupera a Kendry de la cesión del Estrasburgo ante la llegada de nuevos talentos. Páez viaja a Buenos Aires para realizarse pruebas médicas".
River Plate suma a un jugador con proyección:
De no mediar inconvenientes, el futbolista firmará un contrato a préstamo por todo el 2026, para sumar minutos importantes luego de su paso por el Racing de Estrasburgo. En Francia sumó 21 partidos, y anotó un gol por la Ligue One.
Cabe destacar que Páez tiene contrato con el Chelsea de Inglaterra a pesar de no haber debutado allí, debido a que los Blues compraron su pase tras haberlo seguido en su etapa más que positiva en Independiente del Valle, donde sumó 70 partidos, 13 tantos y 6 asistencias, y levantó tres trofeos (Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, y Supercopa de Ecuador).
Su gran explosión en clubes le valió la convocatoria a la Selección Mayor de Ecuador en 2023, cuando tan sólo tenía 16 años de edad. A partir de allí ha sido parte de la rotación fija del entrenador argentino Sebastián Beccacece, y se ilusiona con la chance de disputar el Mundial 2026 si es que logra tener continuidad y buen rendimiento en River Plate.