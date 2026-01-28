Bombazo en River Plate: cerró la llegada de un jugador del Chelsea y la Selección de Ecuador

El Millonario incorporó a préstamo a un futbolista del conjunto inglés, para reforzarse de cara a la temporada 2026.

De forma inesperada y sin demasiadas vueltas, River Plate logró asegurarse los servicios de un juvenil futbolista con futuro (y presente) en el fútbol europeo. Su nombre sorprendió, y se sumará al Millo en los próximos días luego de los estudios médicos.

El nuevo jugador con el que contará Marcelo Gallardo es el ecuatoriano Kendry Páez, de 18 años de edad. Puede actuar como volante ofensivo o extremo por la derecha, y se destaca por su velocidad y peligrosidad con el balón en los pies.

La información fue publicada por el periodista especializado en el mercado de pases europeo Fabrizio Romano, que aseguró: "River Plate llega a un acuerdo para la cesión de Kendry Páez procedente del Chelsea. ¡Aquí vamos! Chelsea recupera a Kendry de la cesión del Estrasburgo ante la llegada de nuevos talentos. Páez viaja a Buenos Aires para realizarse pruebas médicas".

River Plate suma a un jugador con proyección: EXCLUSIVE: River Plate agree deal to sign Kendry Páez on loan from Chelsea, here we go! #CFC recall Kendry from Strasbourg loan with new talents coming, Páez travels to Buenos Aires for medical tests as ideal solution for his development.

Season long loan agreed — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026



Season long loan agreed pic.twitter.com/F7PuOz3Qzr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026 De no mediar inconvenientes, el futbolista firmará un contrato a préstamo por todo el 2026, para sumar minutos importantes luego de su paso por el Racing de Estrasburgo. En Francia sumó 21 partidos, y anotó un gol por la Ligue One.

Cabe destacar que Páez tiene contrato con el Chelsea de Inglaterra a pesar de no haber debutado allí, debido a que los Blues compraron su pase tras haberlo seguido en su etapa más que positiva en Independiente del Valle, donde sumó 70 partidos, 13 tantos y 6 asistencias, y levantó tres trofeos (Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, y Supercopa de Ecuador).