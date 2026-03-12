La primera formación de River Plate en la era de Eduardo Coudet

Lo cierto es que el Chacho no quiere cambios bruscos ni una revolución instantánea, sino que mas bien busca edificar con lo que dejó Marcelo Gallardo y meter mano de a poco. La prioridad por el momento es lograr el clic emocional que contrarreste el flojo inicio de campaña, el método por el que se intentó comenzar con esto fue un aumento en la carga física de los entrenamientos realizados en la semana.
La formación de River vs. Huracán por el Torneo Apertura
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero o Ian Subiabre; Facundo Colidio o Kendry Páez y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Los datos de Huracán vs. River por el Torneo Apertura