La primera formación de River Plate en la era de Eduardo Coudet

Para su gran debut como director técnico del Millonario, Eduardo Coudet piensa un once sin tocar mucho lo que heredó de Marcelo Gallardo, priorizando dar su impronta de a poco.

Driussi, el delantero elegido por Coudet.

Driussi, el delantero elegido por Coudet. 

Lo cierto es que el Chacho no quiere cambios bruscos ni una revolución instantánea, sino que mas bien busca edificar con lo que dejó Marcelo Gallardo y meter mano de a poco. La prioridad por el momento es lograr el clic emocional que contrarreste el flojo inicio de campaña, el método por el que se intentó comenzar con esto fue un aumento en la carga física de los entrenamientos realizados en la semana.

La formación de River vs. Huracán por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero o Ian Subiabre; Facundo Colidio o Kendry Páez y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Los datos de Huracán vs. River por el Torneo Apertura

  • Hora: 21.30.
  • TV: TNT Sports Premium.
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó.Á
  • rbitro: Nicolás Ramírez.
