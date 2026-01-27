River Plate recibe a Gimnasia de la Plata en el Monumental: horario, formaciones y dónde ver en vivo

River Plate recibe al Lobo este miércoles desde las 20 sin novedades entre los 11 titulares. Vuelve Nacho Fernández al Monumental.

River y Gimnasia se miden este miércoles desde las 20 en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Apertura. El Millonario viene de un buen triunfo sobre Barracas Central y el Lobo, de dar el golpe ante Racing en el Bosque. Con el reencuentro de Nacho Fernández con su exequipo por primera vez desde su partida a fines de 2025, el partido promete emociones fuertes.

La convincente victoria ante el Guapo como visitante dejó buenas sensaciones en el club de Núñez. La solidez defensiva, el orden que aportó Aníbal Moreno, secundado por Fausto Vera, y la presión alta que pudo mantener durante buena parte del partido fueron algunos de los cambios que se pudieron notar respecto al pésimo cierre de 2025. Sin embargo, le faltó poder de fuego y creatividad a la hora de buscar el arco rival.

Por la segunda fecha del Apertura 2026, River Plate recibirá a Gimnasia de La Plata en el Monumental. En cuanto a los 11 titulares, Marcelo Gallardo estuvo pendiente hasta último momento de la evolución física de Marcos Acuña y Franco Armani. El Huevo, por precaución, será preservado y probablemente pueda debutar frente a Rosario Central, en Arroyito. En cambio, el arquero deberá aguardar, ya que, a pesar de que dejó atrás el desgarro en su gemelo derecho, ahora sufre una inflamación en el talón de esa misma pierna y, por ahora, su vuelta no tiene fecha. Por eso, el 1 será Santiago Beltrán.

Con Matías Viña otra vez en el lateral izquierdo, a la espera de la recuperación del campeón del mundo, el resto del equipo también se mantendrá inalterable. Kevin Castaño, que estará disponible para jugar, partirá desde el banco. En la mitad, los dos refuerzos (Moreno y Vera) estarán secundados por Tomás Galván, que tendrá una nueva oportunidad de mostrarse.

Y arriba, el buen partido de Sebastián Driussi como '9', y luego más retrasado con la salida de Juanfer Quintero (otra vez capitán), le garantizan su permanencia entre los titulares: el Gordo es la apuesta ofensiva del DT. Otra vez lo acompañará Facundo Colidio, de mal debut en este 2026. Maximiliano Salas y Ian Subiabre serán las principales alternativas.