River Plate recibe a Gimnasia de la Plata en el Monumental: horario, formaciones y dónde ver en vivo

River y Gimnasia se miden este miércoles desde las 20 en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Apertura. El Millonario viene de un buen triunfo sobre Barracas Central y el Lobo, de dar el golpe ante Racing en el Bosque. Con el reencuentro de Nacho Fernández con su exequipo por primera vez desde su partida a fines de 2025, el partido promete emociones fuertes.
En cuanto a los 11 titulares, Marcelo Gallardo estuvo pendiente hasta último momento de la evolución física de Marcos Acuña y Franco Armani. El Huevo, por precaución, será preservado y probablemente pueda debutar frente a Rosario Central, en Arroyito. En cambio, el arquero deberá aguardar, ya que, a pesar de que dejó atrás el desgarro en su gemelo derecho,ahora sufre una inflamación en el talón de esa misma pierna y, por ahora, su vuelta no tiene fecha. Por eso, el 1 será Santiago Beltrán.
Y arriba, el buen partido de Sebastián Driussi como '9', y luego más retrasado con la salida de Juanfer Quintero (otra vez capitán), le garantizan su permanencia entre los titulares: el Gordo es la apuesta ofensiva del DT. Otra vez lo acompañará Facundo Colidio, de mal debut en este 2026. Maximiliano Salas y Ian Subiabre serán las principales alternativas.
En tanto, Gimnasia llega muy lejos de la realidad en la que visitó el Monumental la última vez. En aquella ocasión, el Lobo peleaba el descenso y el 1-0 le permitió, no solo casi asegurar su permanencia, sino iniciar una racha que lo llevó hasta las semifinales del Clausura. Con la continuidad de Fernando Zarinatto, el equipo empezó 2026 en la misma forma y dejó una muy buena imagen en su debut ante Racing.
La probable formación de River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
La probable formación de Gimnasia vs. River, por el Torneo Apertura
Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Los datos de River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura
Estadio: Monumental.
Hora: 20
TV: TNT Sports.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura: minuto a minuto