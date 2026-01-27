27 de enero de 2026 - 18:16

River Plate recibe a Gimnasia de la Plata en el Monumental: horario, formaciones y dónde ver en vivo

River Plate recibe al Lobo este miércoles desde las 20 sin novedades entre los 11 titulares. Vuelve Nacho Fernández al Monumental.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 18.08.26
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River y Gimnasia se miden este miércoles desde las 20 en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Apertura. El Millonario viene de un buen triunfo sobre Barracas Central y el Lobo, de dar el golpe ante Racing en el Bosque. Con el reencuentro de Nacho Fernández con su exequipo por primera vez desde su partida a fines de 2025, el partido promete emociones fuertes.

Leé además

Fausto Vera tuvo una chance inmejorable de abrir el marcador ante Barracas Central, pero su remate pegó en el brazo de Gastón Campi.

Tras la polémica por el penal en River -Barracas, estallaron los memes

Por Redacción Deportes
Santiago Ascacibar será jugador de Boca.

Le dijo que no a River y se va a Boca: Ascacibar firmará por 4 años y ya se sabe quién se va del club

Por Francisco Moreno
WhatsApp Image 2026-01-27 at 18.01.31
Por la segunda fecha del Apertura 2026, River Plate recibir&aacute; a Gimnasia de La Plata en el Monumental.&nbsp;

Por la segunda fecha del Apertura 2026, River Plate recibirá a Gimnasia de La Plata en el Monumental.

En cuanto a los 11 titulares, Marcelo Gallardo estuvo pendiente hasta último momento de la evolución física de Marcos Acuña y Franco Armani. El Huevo, por precaución, será preservado y probablemente pueda debutar frente a Rosario Central, en Arroyito. En cambio, el arquero deberá aguardar, ya que, a pesar de que dejó atrás el desgarro en su gemelo derecho, ahora sufre una inflamación en el talón de esa misma pierna y, por ahora, su vuelta no tiene fecha. Por eso, el 1 será Santiago Beltrán.

Y arriba, el buen partido de Sebastián Driussi como '9', y luego más retrasado con la salida de Juanfer Quintero (otra vez capitán), le garantizan su permanencia entre los titulares: el Gordo es la apuesta ofensiva del DT. Otra vez lo acompañará Facundo Colidio, de mal debut en este 2026. Maximiliano Salas y Ian Subiabre serán las principales alternativas.

image

En tanto, Gimnasia llega muy lejos de la realidad en la que visitó el Monumental la última vez. En aquella ocasión, el Lobo peleaba el descenso y el 1-0 le permitió, no solo casi asegurar su permanencia, sino iniciar una racha que lo llevó hasta las semifinales del Clausura. Con la continuidad de Fernando Zarinatto, el equipo empezó 2026 en la misma forma y dejó una muy buena imagen en su debut ante Racing.

Más allá del homenaje que le brindará todo el estadio y la misma dirigencia antes del inicio del partido, Nacho Fernández será el capitán del Tripero, que seguramente repita equipo. La única duda que mantiene el DT es en el lateral izquierdo: sigue Pedro Silva Torrejón o es reemplazado por el pibe Alejo Gelsomino.

La probable formación de River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

La probable formación de Gimnasia vs. River, por el Torneo Apertura

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Los datos de River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura

  • Estadio: Monumental.
  • Hora: 20
  • TV: TNT Sports.
  • Árbitro: Pablo Dóvalo.

River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Annika Paz, refuerzo del Inter de Milán

Inter de Milán cerró a una estrella juvenil de River Plate: "Es un desafío muy grande"

Por Redacción Deportes
River Plate anunció más obras en su estadio

River Plate anunció la extensión y techado del Estadio Monumental: los increíbles detalles

Por Emanuel Cenci
Facundo Colidio volvió a ocupar la titularidad en el plantel Millonario. 

Liga Profesional: River comenzó con el pie derecho y le ganó a Barracas

Por Redacción Deportes
Miguel Borja muda sus goles a Arabia.

El exótico nuevo club de Miguel Borja luego de su pase fallido al Cruz Azul

Por Redacción Deportes