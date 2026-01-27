Inter de Milán cerró a una estrella juvenil de River Plate: "Es un desafío muy grande"

El club Neroazzurro apostó fuerte por una de las grandes figuras de la institución de Núñez pensando en la Serie A

La vinculación entre el Inter de Milán y los jugadores argentinos es histórica, y muy fructífera. Desde el recordado entrenador Helenio Herrera hasta el actual vicepresidente Javier Zanetti, muchos futbolistas hicieron del Neroazzurro su casa. Ahora, se sumará otro nombre más a la lista.

Su carrera fue en ascenso desde los primeros minutos que sumó en Núñez, en paralelo a una fuerte presencia en la Albiceleste. Fue capitana en la Sub 17 y Sub 20, y es la futbolista más joven en anotar un tanto con la mayor, hito que logró ante Uruguay a sus 16 años y 346 días.

Annika Paz: de brillar en River Plate a ser refuerzo de Inter de Milán image Con mucha emoción a cuestas, Paz dialogó con el sitio oficial del Inter y expresó: “Es una oportunidad muy grande para mí y para toda mi familia venir a un club tan grande como el Inter. Estoy muy contenta. Es un desafío muy grande, estar lejos de mi familia también. Creo que me va a ayudar mucho a madurar y a perseguir mi sueño, que es jugar acá en Europa, en clubes grandes como el Inter".

Entendiendo que ya tiene un pequeño cariño ganado por el simple hecho de ser argentina, Annika destacó el hecho de ser la primera futbolista argentina en llegar a la institución. “Muchos argentinos pasaron por acá, como Lautaro, Zanetti. Hay un vínculo muy fuerte y es un orgullo para mí poder ser la primera del fútbol femenino. En el masculino hay muchos jugadores y poder empezar este camino en el femenino es algo muy lindo y estoy con muchas ganas", lanzó.