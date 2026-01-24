Liga Profesional: River comenzó con el pie derecho y le ganó a Barracas

El equipo de Marcelo Gallardo venció a Barracas Central como visitante con un gol de Gonzalo Montiel , un triunfo clave para las aspiraciones del club Millonario.

En la tarde soleada del sábado, River venció 1-0 a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Gracias al gol que convirtió Gonzalo Montiel de cabeza, el Millonario se impuso por la mínima ante un siempre molesto y complicado elenco que se hace fuerte en el Estadio Claudio Chiqui Tapia.

¡EL PRIMERO DEL MILLO EN EL #TORNEOAPERTURA! Gonzalo Montiel llegó tras un centro pasado de Quintero y firmó el 1-0 de River vs. Barracas.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AgKM2T8dPV — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026 Una claro penal no sancionado a River Desde el primer minuto Juan Fernando Quintero fue el encargado de conducir las ofensivas del conjunto Millonario, aunque las oportunidades más claras llegaron por intermedio de Fausto Vera, quien remató quedó frente al arco, pero su remate dio en el brazo de Gastón Campi, situación por la que River reclamó penal. Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó la jugada, generando controversia en los primeros minutos del encuentro.

¡LA MANO QUE PIDIÓ TODO RIVER VS. BARRACAS CENTRAL!

¿Qué te parece?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/IHfSykwDAL — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026 La acción volvió a poner de relieve un penal no cobrado a River, favoreciendo al equipo local y dejando la sensación de que el partido pudo tener otro rumbo de haberse sancionado la pena máxima.

image Juanfer Quintero fue el gran conductor del conjunto de Núñez. Gentileza En el complemento el equipo de Gallardo asumió nuevamente el protagonismo y tras un centro preciso de Quintero por detrás de la defensa apareció Montiel y con cabezazo puso en ventaja a River.

El gol le permitió abrir el juego, porque Barracas salió en busca de la igualdad y el Millo buscó aprovechar mejor los espacios y generó algunas situaciones claras que no pudo concretar, una de la más claras la que tuvo el juvenil Subiabre, quien tardo en tomar decisiones en el área.