24 de enero de 2026 - 19:13

Liga Profesional: River comenzó con el pie derecho y le ganó a Barracas

El equipo de Marcelo Gallardo venció a Barracas Central como visitante con un gol de Gonzalo Montiel, un triunfo clave para las aspiraciones del club Millonario.

Facundo Colidio volvió a ocupar la titularidad en el plantel Millonario.

Facundo Colidio volvió a ocupar la titularidad en el plantel Millonario. 

En la tarde soleada del sábado, River venció 1-0 a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Gracias al gol que convirtió Gonzalo Montiel de cabeza, el Millonario se impuso por la mínima ante un siempre molesto y complicado elenco que se hace fuerte en el Estadio Claudio Chiqui Tapia.

Una claro penal no sancionado a River

Desde el primer minuto Juan Fernando Quintero fue el encargado de conducir las ofensivas del conjunto Millonario, aunque las oportunidades más claras llegaron por intermedio de Fausto Vera, quien remató quedó frente al arco, pero su remate dio en el brazo de Gastón Campi, situación por la que River reclamó penal. Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó la jugada, generando controversia en los primeros minutos del encuentro.

La acción volvió a poner de relieve un penal no cobrado a River, favoreciendo al equipo local y dejando la sensación de que el partido pudo tener otro rumbo de haberse sancionado la pena máxima.

Juanfer Quintero fue el gran conductor del conjunto de Núñez.

Juanfer Quintero fue el gran conductor del conjunto de Núñez.

En el complemento el equipo de Gallardo asumió nuevamente el protagonismo y tras un centro preciso de Quintero por detrás de la defensa apareció Montiel y con cabezazo puso en ventaja a River.

El gol le permitió abrir el juego, porque Barracas salió en busca de la igualdad y el Millo buscó aprovechar mejor los espacios y generó algunas situaciones claras que no pudo concretar, una de la más claras la que tuvo el juvenil Subiabre, quien tardo en tomar decisiones en el área.

River comenzó el año con una victoria frente a Barracas.

River comenzó el año con una victoria frente a Barracas.

Los minutos finales del encuentro entre el Guapo y el Millo se vivieron con gran intensidad, con oportunidades claras de gol para ambos, que mantuvieron un partido abierto hasta el último minuto.

River ya piensa en su próximo compromiso: el equipo de Marcelo Gallardo tendrá su primera presentación en el Monumental el próximo miércoles cuando reciba desde las 20 a Gimnasia de La Plata.

El once titular de Núñez presentó varias novedades, entre ella el debut del arquero Santiago Beltrán, debido a la lesión de Franco Armani. También hicieron su entreno tres refuerzos incorporados para esta temporada, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña.

Formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi;Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra; Facundo Bruera, Gonzalo Morales. DT: Ruben Darío Insua.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gol: ST: 14' Montiel (R).

Estadio: Claudio Fabián Tapia

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

