Liga Profesional: River comenzó con el pie derecho y le ganó a Barracas

En la tarde soleada del sábado, River venció 1-0 a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Gracias al gol que convirtió Gonzalo Montiel de cabeza, el Millonario se impuso por la mínima ante un siempre molesto y complicado elenco que se hace fuerte en el Estadio Claudio Chiqui Tapia.
Desde el primer minuto Juan Fernando Quintero fue el encargado de conducir las ofensivas del conjunto Millonario, aunque las oportunidades más claras llegaron por intermedio de Fausto Vera, quien remató quedó frente al arco, pero su remate dio en el brazo de Gastón Campi, situación por la que River reclamó penal. Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó la jugada, generando controversia en los primeros minutos del encuentro.
La acción volvió a poner de relieve un penal no cobrado a River, favoreciendo al equipo local y dejando la sensación de que el partido pudo tener otro rumbo de haberse sancionado la pena máxima.
En el complemento el equipo de Gallardo asumió nuevamente el protagonismo y tras un centro preciso de Quintero por detrás de la defensa apareció Montiel y con cabezazo puso en ventaja a River.
El gol le permitió abrir el juego, porque Barracas salió en busca de la igualdad y el Millo buscó aprovechar mejor los espacios y generó algunas situaciones claras que no pudo concretar, una de la más claras la que tuvo el juvenil Subiabre, quien tardo en tomar decisiones en el área.
Los minutos finales del encuentro entre el Guapo y el Millo se vivieron con gran intensidad, con oportunidades claras de gol para ambos, que mantuvieron un partido abierto hasta el último minuto.
River ya piensa en su próximo compromiso: el equipo de Marcelo Gallardo tendrá su primera presentación en el Monumental el próximo miércoles cuando reciba desde las 20 a Gimnasia de La Plata.
El once titular de Núñez presentó varias novedades, entre ella el debut del arquero Santiago Beltrán, debido a la lesión de Franco Armani. También hicieron su entreno tres refuerzos incorporados para esta temporada, FaustoVera, Aníbal Moreno y Matías Viña.