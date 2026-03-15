El toque de Esteban Ocon que perjudicó la carrera de Franco Colapinto en China

Los comisarios de la FIA castigaron al piloto de Haas con diez segundos tras impactar por detrás al argentino en la vuelta 33, provocando un trompo y daños en el piso.

Franco Colapinto vivió un domingo de contrastes en el Gran Premio de China. Tras liderar tramos de la carrera y alcanzar un histórico segundo puesto parcial, un choque provocado por Esteban Ocon en la vuelta 33 amenazó con arruinar su gran desempeño. Pese al impacto y los daños, el pilarense sumó su primer punto con Alpine.

El Circuito Internacional de Shanghai fue testigo de una de las maniobras más comentadas del fin de semana. Justo cuando Colapinto regresaba a la pista en la posición 13 tras su parada programada en boxes, se encontró con la agresividad de un pelotón que no perdonaba errores. Fue en la entrada a la primera curva donde el panorama se oscureció para el argentino.

Embed Contact between Ocon and Colapinto



Here's the replay of the contact between them at the first corner #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4I0hh0TVai — Formula 1 (@F1) March 15, 2026 La sanción de la FIA y los daños técnicos en el Alpine Esteban Ocon, que buscaba ganar la posición de forma inmediata tras la salida de pits del argentino, impactó la parte trasera del monoplaza número 43. El contacto fue lo suficientemente fuerte como para que ambos vehículos entraran en trompo simultáneamente. Sin embargo, el pilarense mostró reflejos para retomar la marcha rápidamente y evitar quedar detenido en una zona peligrosa de la pista.

Los comisarios deportivos no tardaron en analizar las imágenes aéreas y los datos de telemetría de ambos autos. El veredicto fue contundente: una penalización de diez segundos para el piloto de Haas, tras su fatídico intento de sobrepaso por la zaga en una zona de transición de frenado; Ocon no calculó correctamente la trayectoria ni la velocidad de aproximación al auto de Colapinto, provocando una colisión evitable que comprometió la integridad de ambos vehículos.

A pesar de poder continuar, el daño estructural fue significativo para el rendimiento posterior. Por radio, el piloto bonaerense expresó su preocupación inmediata por el comportamiento del auto. En tanto que su ingeniero le confirmó a través de los sensores que el piso del monoplaza sufrió roturas por el golpe, lo que afectó directamente la carga aerodinámica y la estabilidad en las curvas rápidas de Shanghai. Aun con este hándicap técnico severo, el pilarense logró marcar su mejor registro personal de 1:37.233 apenas dos vueltas después del toque.