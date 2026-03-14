Boca visita a Unión de Santa Fé, en el cierre del domingo: hora, TV, formaciones

Boca tiene una peligrosa visita este domingo desde las 22 horas ante Unión de Santa Fé, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, que podría ser clave para la continuidad de su director técnico Claudio Úbeda. Se jugará en el Estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.
El Xeneize llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la igualdad en la última fecha como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en La Bombonera. Esto provocó la reacción negativa de los hinchas, que silbaron al cuestionado entrenador Claudio Úbeda mientras se retiraba a vestuarios.
El equipo del Sifón, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos. Si bien está a solo dos unidades de la segunda posición, un resultado adverso podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y con más dudas que certezas respecto al futuro.
Unión, por su parte, tuvo un gran comienzo en este Torneo Apertura, donde marcha segundo en la Zona A con 15 puntos y mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición.
En la última fecha, a los dirigidos por Leonardo Madelón se les escapó un partido insólito ante Independiente en el que llegaron estar 3-0 y 4-2 en ventaja, aunque finalmente igualaron 4-4. Ante Boca, tiene la gran chance de dar el golpe y demostrar que está para combatir en el torneo vernáculo. Promesa de partidazo.
Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.