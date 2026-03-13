Boca y Riquelme, dieron un paso gigante hacia el sueño de la ampliación de La Bombonera

El gran objetivo de la gestión de Juan Román Riquelme en Boca es agrandar La Bombonera. Cada vez más cerca.

Boca ya tiene el visto bueno de Ferrosur y dio un paso más hacia la ampliación de La Bombonera.

La ampliación de La Bombonera, uno de los grandes anhelos de todos los hinchas de Boca, toma forma y sigue acercándose a hacerse finalmente realidad. El mega proyecto, que busca aumentar la capacidad total del estadio de 57.000 a 84.000 espectadores ya tiene el visto bueno de Ferrosur, uno de los entes de los que debían obtener autorización.

image El Xeneize necesitaba ese permiso ya que la obra requiere construir por donde pasan los railes del tren que colinda con el estadio. El próximo paso a realizar será aguardar a que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte también apruebe el plan. La solicitud ya fue enviada y esperan su respuesta.

Cabe destacar que, en caso de que la CNRT autorice la edificación de los 18 ascensores en el sector de la vía, aún restará elevar el pedido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez se consiga ese beneplácito, se anunciará oficialmente la obra en los canales oficiales del club.