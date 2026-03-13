13 de marzo de 2026 - 11:59

Boca y Riquelme, dieron un paso gigante hacia el sueño de la ampliación de La Bombonera

El gran objetivo de la gestión de Juan Román Riquelme en Boca es agrandar La Bombonera. Cada vez más cerca.

Boca ya tiene el visto bueno de Ferrosur y dio un paso más hacia la ampliación de La Bombonera.&nbsp;

Boca ya tiene el visto bueno de Ferrosur y dio un paso más hacia la ampliación de La Bombonera. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Qué debe analizar la CNRT para aprobar la obra en La Bombonera

  • Distancia de la obra respecto a la vía
  • Riesgos para la seguridad ferroviaria
  • Impacto en la circulación de trenes
  • Verificar si se respeta la zona de seguridad ferroviaria

Por otro lado, Boca refacciona la Platea L, otra obra que forma parte de los trabajos que conllevan la previa del proyecto de ampliación.

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