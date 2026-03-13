Boca y Riquelme, dieron un paso gigante hacia el sueño de la ampliación de La Bombonera

uno de los grandes anhelos de todos los hinchas de Boca, toma forma y sigue acercándose a hacerse finalmente realidad. El mega proyecto, que busca aumentar la capacidad total del estadio de La ampliación de La Bombonera, uno de los entes de los que debían obtener autorización. 57.000 a 84.000 espectadores ya tiene el visto bueno de Ferrosur,
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El Xeneize necesitaba ese permiso ya que la obra requiere construir por donde pasan los railes del tren que colinda con el estadio. El próximo paso a realizar será
. La solicitud ya fue enviada y esperan su respuesta. aguardar a que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte también apruebe el plan
Cabe destacar que, en caso de que la CNRT autorice la edificación de los 18 ascensores en el sector de la vía,
aún restará elevar el pedido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez se consiga ese beneplácito, se anunciará oficialmente la obra en los canales oficiales del club.
Qué debe analizar la CNRT para aprobar la obra en La Bombonera Distancia de la obra respecto a la vía Riesgos para la seguridad ferroviaria Impacto en la circulación de trenes Verificar si se respeta la zona de seguridad ferroviaria
Por otro lado, Boca refacciona la Platea L, otra obra que forma parte de los trabajos que conllevan la previa del proyecto de ampliación.