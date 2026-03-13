13 de marzo de 2026 - 09:41

Qué le pasa a la boca si no usamos nunca hilo dental

Existen diferentes versiones sobre el uso del hilo dental y de sus pros y contras en la salud bucal.

La salud bucal mejora con el correcto uso del cepillo y el hilo dental.

La salud bucal mejora con el correcto uso del cepillo y el hilo dental.

Foto:

web
La salud bucal mejora con el correcto uso del cepillo y el hilo dental.

La salud bucal mejora con el correcto uso del cepillo y el hilo dental.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

las zapatillas blancas no van mas: la tendencia en calzado que se impone este otono 2026

Las zapatillas blancas no van más: la tendencia en calzado que se impone este otoño 2026

Por Daniela Leiva
el corte de pelo en tendencia este otono 2026 que favorece a mujeres con rostro redondo, cuadrado u ovalado

El corte de pelo en tendencia este otoño 2026 que favorece a mujeres con rostro redondo, cuadrado u ovalado

Por Daniela Leiva

Estos mismos estudios informaron que el uso de hilo dental sumado al cepillado podría reducir la placa luego de 1 a 3 meses mejor que solo el cepillado”, detallan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, en inglés).

Salud bucal
La salud bucal mejora con el correcto uso del cepillo y el hilo dental.

La salud bucal mejora con el correcto uso del cepillo y el hilo dental.

A pesar de que no se haya realizado un estudio con una muestra de gran tamaño sobre el uso del hilo dental, no quiere decir que no sea efectivo. “Simplemente sugiere que llevar a cabo estudios de gran alcance para monitorear comportamientos sanitarios de cualquier tipo es difícil y costoso”, agrega el Dr. Tim Lafolla, experto en salud dental de los NIH.

Cómo cuidar los dientes

  • Cepillarse mínimo dos veces al día. Es importante escoger un cepillo que no sea demasiado grande para el tamaño de la boca.
  • Utilizar cepillos eléctricos, ya que son mejor que los manuales.
  • Usar hilo dental al menos una vez al día. Es importante utilizarlo suavemente para no afectar las encías. Su uso ayuda a la prevención de la enfermedad periodontal.
  • Visitar al odontólogo al menos cada seis meses, para realizarse limpieza profunda de los dientes y examen oral, para conocer el estado de los dientes.
  • Se pueden hacer gárgaras con enjuague bucal para identificar las áreas donde hay acumulación de sarro.
  • Evitar el consumo de comidas y bebidas azucaradas y comida chatarra. En caso de comer en horas de la noche, hay que cepillarse posteriormente.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dos bajas importantes sufrió el Ciclón durante el duelo que mantuvo con Boca en la Bombonera: Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron lesiones graves. Se perderán el resto del campeonato. 

Golpe duro para San Lorenzo: Cerutti y Hernández deberán ser operados

Juan Román Riquelme no encuentra el rumbo futboístico de Boca. 

Otra deuda de la gestión Riquelme: los pésimos números de Boca en los clásicos

Boca - San Lorenzo, por la Liga Profesional

Boca no pudo con San Lorenzo y no pasó del empate

David Silva fue a La Bombonera a ver Boca ante San Lorenzo

Visita de lujo en La Bombonera: David Silva fue a la cancha a ver Boca ante San Lorenzo