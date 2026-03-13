Qué le pasa a la boca si no usamos nunca hilo dental

Existen diferentes versiones sobre el uso del hilo dental y de sus pros y contras en la salud bucal.

La salud bucal mejora con el correcto uso del cepillo y el hilo dental.

La salud bucal mejora con el correcto uso del cepillo y el hilo dental.

Los investigadores descubrieron que el uso del hilo dental brindaba beneficios modestos para la boca. Por ejemplo, un análisis de 12 estudios bien controlados descubrió que el uso correcto además del cepillado dental reducía la enfermedad de las encías leve, o gingivitis, significativamente más que solo el cepillado dedientes.

Estos mismos estudios informaron que el uso de hilo dental sumado al cepillado podría reducir la placa luego de 1 a 3 meses mejor que solo el cepillado”, detallan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, en inglés).

Salud bucal La salud bucal mejora con el correcto uso del cepillo y el hilo dental. web A pesar de que no se haya realizado un estudio con una muestra de gran tamaño sobre el uso del hilo dental, no quiere decir que no sea efectivo. “Simplemente sugiere que llevar a cabo estudios de gran alcance para monitorear comportamientos sanitarios de cualquier tipo es difícil y costoso”, agrega el Dr. Tim Lafolla, experto en salud dental de los NIH.

Cómo cuidar los dientes Cepillarse mínimo dos veces al día . Es importante escoger un cepillo que no sea demasiado grande para el tamaño de la boca.

. Es importante escoger un cepillo que no sea demasiado grande para el tamaño de la boca. Utilizar cepillos eléctricos, ya que son mejor que los manuales.

Usar hilo dental al menos una vez al día. Es importante utilizarlo suavemente para no afectar las encías. Su uso ayuda a la prevención de la enfermedad periodontal.

al menos una vez al día. Es importante utilizarlo suavemente para no afectar las encías. Su uso ayuda a la prevención de la enfermedad periodontal. Visitar al odontólogo al menos cada seis meses, para realizarse limpieza profunda de los dientes y examen oral, para conocer el estado de los dientes.

al menos cada seis meses, para realizarse limpieza profunda de los dientes y examen oral, para conocer el estado de los dientes. Se pueden hacer gárgaras con enjuague bucal para identificar las áreas donde hay acumulación de sarro.

para identificar las áreas donde hay acumulación de sarro. Evitar el consumo de comidas y bebidas azucaradas y comida chatarra. En caso de comer en horas de la noche, hay que cepillarse posteriormente.