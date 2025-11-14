¿Adiós a las caries? Científicos acaban de descubrir una forma de regenerar el esmalte dental

Investigadores de la Universidad de Nottingham desarrollaron un gel a base de proteínas que imita los procesos naturales del cuerpo para reparar el esmalte dental dañado . El hallazgo fue publicado en la revista de Ciencia Nature Communications, y representa un posible paso hacia tratamientos preventivos y restaurativos más eficaces.

Según los autores, el gel forma una capa resistente y ultrafina que penetra en la superficie del diente, rellenando pequeñas fisuras e imperfecciones.

Allí actúa como una estructura que atrae iones de calcio y fosfato desde la saliva, facilitando la formación de nuevos cristales parecidos al esmalte original.

El trabajo, liderado por el profesor Álvaro Mata , probó el gel en dientes humanos extraídos , bajo condiciones controladas de laboratorio.

Los resultados fueron prometedores: las zonas tratadas recuperaron estructura y dureza similares al esmalte sano.

Sin embargo, los investigadores remarcan que aún no se realizaron ensayos clínicos en pacientes.

Es decir, no se trata de un tratamiento disponible, sino de un desarrollo que necesita más pruebas para evaluar su eficacia y seguridad dentro de la boca, donde influyen factores como el pH, las bacterias y la masticación.

El propio equipo reconoce que “aunque los resultados son alentadores, todavía falta avanzar hacia pruebas clínicas” antes de pensar en su uso odontológico cotidiano.

Avance científico, pero sin exageraciones

El descubrimiento apunta a remineralizar el esmalte superficial, no a regenerar dientes enteros ni curar caries avanzadas.

El desarrollo es bioinspirado y sin flúor, lo que podría convertirlo en una alternativa interesante para la prevención y refuerzo del esmalte, pero todavía no reemplaza los tratamientos tradicionales ni las visitas al dentista.

Un futuro posible para la odontología

Los investigadores ya fundaron una empresa emergente llamada Mintech-Bio, con la que planean seguir desarrollando productos derivados del gel.

Su objetivo es lanzar una primera versión comercial en los próximos años, tras cumplir con las pruebas reglamentarias y clínicas necesarias.

En palabras del Dr. Abshar Hasan, autor principal del estudio, “esta tecnología tiene potencial para ayudar a millones de personas que sufren pérdida de esmalte y sensibilidad dental, pero aún debemos demostrar su seguridad y eficacia en condiciones reales”.

En breves palabras