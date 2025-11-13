Reciclaje: guardá las botellas de plástico y transfórmalas en un maravilloso adorno navideño

Con un poco de creatividad, las botellas de plástico vacías pueden convertirse en adorno navideño reciclado ideal para decorar tu casa. Esta propuesta te enseña a crear pingüinos navideños con materiales simples, perfectos para hacer con los chicos y fomentar el reciclaje en familia. Aprendé cómo hacerlo paso a paso en esta guía de reciclaje sustentable.