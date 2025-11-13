13 de noviembre de 2025 - 10:41

Reciclaje: guardá las botellas de plástico y transfórmalas en un maravilloso adorno navideño

Reutilizá tus botellas de plástico y fabricá adorables pingüinos de Navidad con materiales reciclados. Una idea creativa de reciclaje, económica y ecológica.

manualidades-con-botellas-de-pla
Por Andrés Aguilera

Con un poco de creatividad, las botellas de plástico vacías pueden convertirse en adorno navideño reciclado ideal para decorar tu casa. Esta propuesta te enseña a crear pingüinos navideños con materiales simples, perfectos para hacer con los chicos y fomentar el reciclaje en familia. Aprendé cómo hacerlo paso a paso en esta guía de reciclaje sustentable.

Leé además

no es un portalapices: reciclar el rollo de carton de papel higienico esta de moda, ideal para organizar

No es un portalápices: reciclar el rollo de cartón de papel higiénico está de moda, ideal para organizar

Por Daniela Leiva
pan de zanahoria en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de zanahoria en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera

Materiales reciclados para hacer los pingüinos

Para esta manualidad vas a necesitar elementos muy simples:

  • Botellas de plástico de 1,5 litros, limpias y secas.

  • Pintura acrílica blanca, negra, naranja y otros colores llamativos.

  • Tijeras, barniz acrílico, pegamento y pinceles.

  • Lanas y retazos de tela para decorar.

  • Un rotulador negro para marcar los detalles.

Además de ser un proyecto navideño, es una forma divertida de enseñar a los chicos el valor del reciclaje y la reutilización.

image

Paso a paso para crear tu adorno navideño

  • Cortá una botella a un tercio de su altura desde la base.

  • Cortá otra botella y usá solo la parte inferior.

  • Uní ambas piezas hasta que encajen y pegá con adhesivo.

  • Pintá toda la figura de blanco, dibujá el “frac” del pingüino y rellenalo con negro.

  • Usá una base extra como gorro, pintala del color que quieras y agregá detalles como ojos y pico.

  • Cuando la pintura esté seca, aplicá barniz brillante para protegerla.

image

Decorá tus pingüinos y sumalos al árbol de Navidad

Hacé pompones de lana de colores para los gorritos y una bufanda con retazos de tela. Si querés, podés agregarles brillo o pequeños accesorios reciclados.

Estos pingüinos ecológicos se ven geniales en el árbol, la mesa o la entrada de casa. Son resistentes, livianos y totalmente hechos con materiales reciclados.

El reciclaje navideño no solo ayuda al planeta, sino que convierte cada adorno en una creación única y con historia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un truco sustentable que une reciclaje, trucos, jardinería y sustentabilidad para mantener las plantas siempre hidratadas.

Cómo transformar botellas de plástico en macetas con riego automático: el truco que usan los viveros

Por Ignacio Alvarado
El reciclaje de ropa impulsa trucos sostenibles que renuevan el hogar sin gastar dinero.

Reutilizar la ropa vieja está de moda: 3 nuevos usos para las remeras gastadas

Por Ignacio Alvarado
reciclaje: guarda los vasos descartables y transformalos en un increible adorno de navidad

Reciclaje: guardá los vasos descartables y transfórmalos en un increíble adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera
no solo para cocinar: reciclar cucharas de madera que ya no usas esta de moda y es una opcion para decorar

No solo para cocinar: reciclar cucharas de madera que ya no usás está de moda y es una opción para decorar

Por Daniela Leiva