Reciclaje: guardá las botellas de plástico y transfórmalas en un maravilloso adorno navideño

Con un poco de creatividad, las
botellas de plástico vacías pueden convertirse en adorno navideño reciclado ideal para decorar tu casa. Esta propuesta te enseña a crear pingüinos navideños con materiales simples, perfectos para hacer con los chicos y fomentar el reciclaje en familia. Aprendé cómo hacerlo paso a paso en esta guía de reciclaje sustentable.
Materiales reciclados para hacer los pingüinos
Para esta manualidad vas a necesitar elementos muy simples:
Botellas de plástico de 1,5 litros, limpias y secas.
Pintura acrílica blanca, negra, naranja y otros colores llamativos.
Tijeras, barniz acrílico, pegamento y pinceles.
Lanas y retazos de tela para decorar.
Un
rotulador negro para marcar los detalles.
Además de ser un proyecto navideño, es una forma divertida de enseñar a los chicos el
valor del reciclaje y la reutilización.
image
Paso a paso para crear tu adorno navideño Cortá una botella a un tercio de su altura desde la base.
Cortá otra botella y usá solo la parte inferior.
Uní ambas piezas hasta que encajen y pegá con adhesivo.
Pintá toda la figura de blanco, dibujá el “frac” del pingüino y rellenalo con negro.
Usá una
base extra como gorro, pintala del color que quieras y agregá detalles como ojos y pico.
Cuando la pintura esté seca, aplicá
barniz brillante para protegerla.
image
Decorá tus pingüinos y sumalos al árbol de Navidad
Hacé
pompones de lana de colores para los gorritos y una bufanda con retazos de tela. Si querés, podés agregarles brillo o pequeños accesorios reciclados.
Estos
pingüinos ecológicos se ven geniales en el árbol, la mesa o la entrada de casa. Son resistentes, livianos y totalmente hechos con materiales reciclados.
El
reciclaje navideño no solo ayuda al planeta, sino que convierte cada adorno en una creación única y con historia.