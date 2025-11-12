Este sin horno y sin usar harina tradicional. Es una receta ideal para desayunos o meriendas saludables, con una textura esponjosa, sabor suave y un toque dulce natural. Aprender recetas caseras fáciles como esta te permite comer rico y liviano todos los días. pan de zanahoria en sartén se prepara en pocos minutos,
Ingredientes esenciales
1
zanahoria mediana rallada fina
1
huevo
2 cucharadas de
avena molida o salvado de avena
1 cucharadita de
aceite de oliva o coco
1 cucharadita de
miel o azúcar mascabo
1 pizca de
canela en polvo
½ cucharadita de
polvo de hornear
1 pizca de
sal
Pan de zanahoria en sartén, la receta fácil y rápida cómo hacerlo sin horno ni harina (2)
Paso a paso para hacerlo sin horno
En un bowl, mezclá la
zanahoria rallada, el huevo, la miel y el aceite, y batí hasta integrar.
Agregá la
avena, la canela, el polvo de hornear y la sal, y revolvé hasta lograr una masa cremosa.
Calentá una
sartén antiadherente con unas gotas de aceite.
Verté la mezcla y cociná a fuego mínimo, tapado, durante
3 minutos por lado.
Cuando esté dorado y firme, retiralo del fuego y dejalo enfriar unos minutos antes de servir.
Consejos para un resultado perfecto
Si querés una versión más dulce, agregá
pasas de uva o chips de chocolate amargo.
Para hacerlo salado, omití la miel y sumá
queso rallado o semillas.
También podés cocinarlo en una
sandwichera o plancha eléctrica.
Acompañalo con
yogur, frutas o queso crema light para un desayuno completo.
En solo
5 minutos, vas a tener un pan de zanahoria sin harina: liviano, natural y lleno de sabor. Una receta fácil para sumar más vegetales y proteína a tu rutina diaria sin encender el horno.