12 de noviembre de 2025 - 11:00

Pan de zanahoria en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Recetas rápidas de pan, nutritivas y sin harina, perfectas para quienes buscan opciones naturales y sin complicaciones.

Pan de zanahoria en sartén, la receta fácil y rápida cómo hacerlo sin horno ni harina (1)
Por Andrés Aguilera

Este pan de zanahoria en sartén se prepara en pocos minutos, sin horno y sin usar harina tradicional. Es una receta ideal para desayunos o meriendas saludables, con una textura esponjosa, sabor suave y un toque dulce natural. Aprender recetas caseras fáciles como esta te permite comer rico y liviano todos los días.

Ingredientes esenciales

  • 1 zanahoria mediana rallada fina

  • 1 huevo

  • 2 cucharadas de avena molida o salvado de avena

  • 1 cucharadita de aceite de oliva o coco

  • 1 cucharadita de miel o azúcar mascabo

  • 1 pizca de canela en polvo

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 pizca de sal

Pan de zanahoria en sartén, la receta fácil y rápida cómo hacerlo sin horno ni harina (2)

Paso a paso para hacerlo sin horno

  • En un bowl, mezclá la zanahoria rallada, el huevo, la miel y el aceite, y batí hasta integrar.

  • Agregá la avena, la canela, el polvo de hornear y la sal, y revolvé hasta lograr una masa cremosa.

  • Calentá una sartén antiadherente con unas gotas de aceite.

  • Verté la mezcla y cociná a fuego mínimo, tapado, durante 3 minutos por lado.

  • Cuando esté dorado y firme, retiralo del fuego y dejalo enfriar unos minutos antes de servir.

Consejos para un resultado perfecto

  • Si querés una versión más dulce, agregá pasas de uva o chips de chocolate amargo.

  • Para hacerlo salado, omití la miel y sumá queso rallado o semillas.

  • También podés cocinarlo en una sandwichera o plancha eléctrica.

  • Acompañalo con yogur, frutas o queso crema light para un desayuno completo.

En solo 5 minutos, vas a tener un pan de zanahoria sin harina: liviano, natural y lleno de sabor. Una receta fácil para sumar más vegetales y proteína a tu rutina diaria sin encender el horno.

