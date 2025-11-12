12 de noviembre de 2025 - 09:04

Cómo transformar botellas de plástico en macetas con riego automático: el truco que usan los viveros

Expertos en reciclaje, trucos, jardinería y sustentabilidad explican cómo crear macetas autosuficientes con botellas de plástico.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Las botellas de plástico no solo pueden tener una segunda vida, sino que también pueden convertirse en una herramienta de jardinería práctica y ecológica, gracias al reciclaje. Cada vez más viveros y aficionados al cuidado de las plantas están aplicando un truco casero que permite fabricar macetas con riego automático a partir de materiales reciclados.

La técnica es simple y requiere muy pocos materiales: una botella de plástico, una tijera, un trozo de tela o cuerda absorbente y un poco de creatividad. Primero, se corta la botella por la mitad. La parte superior se coloca invertida sobre la inferior, de modo que el pico quede hacia abajo. Dentro del pico se introduce la cuerda, que actuará como mecha para transportar el agua del fondo hacia la tierra.

image
Un truco sustentable que une reciclaje, trucos, jardinería y sustentabilidad para mantener las plantas siempre hidratadas.

El resultado es una maceta con sistema de riego por capilaridad, similar al que usan los viveros profesionales. Esto permite que la planta absorba la cantidad justa de agua que necesita, evitando tanto el exceso como la falta de riego. Además, el agua almacenada en la parte inferior puede durar varios días, lo que resulta ideal para quienes no tienen tiempo de regar a diario.

Beneficios del reciclaje y del riego automático

Además de ser una excelente práctica de reciclaje, este método contribuye a una mayor eficiencia en el uso del agua. En climas cálidos o secos, el sistema ayuda a mantener la humedad constante en la tierra sin desperdiciar recursos.

image
Un truco sustentable que une reciclaje, trucos, jardinería y sustentabilidad para mantener las plantas siempre hidratadas.

Las macetas hechas con botellas recicladas son también una opción perfecta para enseñar a los más chicos sobre el cuidado del medioambiente, ya que promueven hábitos de sustentabilidad y autonomía ecológica.

Con un poco de ingenio y materiales que todos tenemos en casa, este truco usado por viveros demuestra que se puede cuidar el planeta y mantener las plantas saludables al mismo tiempo.

