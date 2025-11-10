10 de noviembre de 2025 - 12:58

Reciclaje: guardá los vasos descartables y transfórmalos en un increíble adorno de Navidad

Convertí simples vasos de plástico en un adorno navideño, ecológico y económico. Una forma divertida de reciclaje para decorar tu hogar sin generar residuos.

Reciclaje guardá los vasos descartables y transformalos en un increíble adorno de Navidad (2)
Por Andrés Aguilera

Durante diciembre, el espíritu navideño invita a crear decoraciones originales y sostenibles. Con este proyecto, podrás reutilizar vasos descartables para fabricar un muñeco de nieve reciclado, ideal para decorar tu casa y enseñar a los chicos el valor del reciclaje creativo.

Materiales reciclados que vas a necesitar

Para este adorno vas a usar vasos plásticos reutilizados, cartulina y algunos materiales fáciles de conseguir. Necesitás:

  • 200 vasos de plástico grandes

  • 200 vasos de plástico pequeños

  • Grapadora

  • Cartulina naranja y negra

  • Papel crepé o crespón

  • Goma EVA o foamy

  • Silicona caliente

Este proyecto no solo ayuda al reciclaje del plástico, sino que también promueve la creatividad familiar durante las fiestas.

Reciclaje guardá los vasos descartables y transformalos en un increíble adorno de Navidad (1)

Cómo armar el muñeco de nieve paso a paso

  • Formá dos esferas: engrapá los vasos hasta crear una media esfera grande y otra más chica.

  • Uní las piezas con silicona caliente para formar el cuerpo.

  • Decorá la cabeza con una bufanda de papel crepé, ojos y botones con cartulina negra y una nariz naranja.

  • Hacelo más festivo con un sombrero de goma EVA o cintas de colores recicladas.

El resultado es un adorno navideño original y liviano, perfecto para interiores o balcones.

Reciclaje guardá los vasos descartables y transformalos en un increíble adorno de Navidad (3)

Tips para aprovechar el reciclaje navideño

Podés sumar luces LED recicladas para iluminar el muñeco o crear mini versiones para la mesa de Navidad. También podés usar corchos, tapitas o retazos de tela para hacer detalles más personalizados.

El reciclaje doméstico puede ser una oportunidad para ahorrar dinero, cuidar el ambiente y darle una nueva vida a los materiales que solías descartar.

