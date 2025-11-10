Reciclaje: guardá los vasos descartables y transfórmalos en un increíble adorno de Navidad

Durante diciembre, el espíritu navideño invita a crear decoraciones originales y sostenibles. Con este proyecto, podrás
reutilizar vasos descartables para fabricar un muñeco de nieve reciclado, ideal para decorar tu casa y enseñar a los chicos el valor del reciclaje creativo.
Materiales reciclados que vas a necesitar
Para este adorno vas a usar
vasos plásticos reutilizados, cartulina y algunos materiales fáciles de conseguir. Necesitás:
200 vasos de plástico grandes
200 vasos de plástico pequeños
Grapadora
Cartulina
naranja y negra
Papel
crepé o crespón
Goma EVA o foamy
Silicona caliente
Este proyecto no solo ayuda al
reciclaje del plástico, sino que también promueve la creatividad familiar durante las fiestas.
Reciclaje guardá los vasos descartables y transformalos en un increíble adorno de Navidad (1)
Cómo armar el muñeco de nieve paso a paso Formá dos esferas: engrapá los vasos hasta crear una media esfera grande y otra más chica.
Uní las piezas con silicona caliente para formar el cuerpo.
Decorá la cabeza con una bufanda de papel crepé, ojos y botones con cartulina negra y una nariz naranja.
Hacelo más festivo con un
sombrero de goma EVA o cintas de colores recicladas.
El resultado es un
adorno navideño original y liviano, perfecto para interiores o balcones.
Reciclaje guardá los vasos descartables y transformalos en un increíble adorno de Navidad (3)
Tips para aprovechar el reciclaje navideño
Podés sumar
luces LED recicladas para iluminar el muñeco o crear mini versiones para la mesa de Navidad. También podés usar corchos, tapitas o retazos de tela para hacer detalles más personalizados.
El
reciclaje doméstico puede ser una oportunidad para ahorrar dinero, cuidar el ambiente y darle una nueva vida a los materiales que solías descartar.