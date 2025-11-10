Reciclaje: guardá los vasos descartables y transfórmalos en un increíble adorno de Navidad

Convertí simples vasos de plástico en un adorno navideño, ecológico y económico. Una forma divertida de reciclaje para decorar tu hogar sin generar residuos.

Durante diciembre, el espíritu navideño invita a crear decoraciones originales y sostenibles. Con este proyecto, podrás reutilizar vasos descartables para fabricar un muñeco de nieve reciclado, ideal para decorar tu casa y enseñar a los chicos el valor del reciclaje creativo.

Materiales reciclados que vas a necesitar Para este adorno vas a usar vasos plásticos reutilizados, cartulina y algunos materiales fáciles de conseguir. Necesitás:

200 vasos de plástico grandes

200 vasos de plástico pequeños

Grapadora

Cartulina naranja y negra

Papel crepé o crespón

Goma EVA o foamy

Silicona caliente Este proyecto no solo ayuda al reciclaje del plástico, sino que también promueve la creatividad familiar durante las fiestas.

Reciclaje guardá los vasos descartables y transformalos en un increíble adorno de Navidad (1) Cómo armar el muñeco de nieve paso a paso Formá dos esferas : engrapá los vasos hasta crear una media esfera grande y otra más chica.

Uní las piezas con silicona caliente para formar el cuerpo.

Decorá la cabeza con una bufanda de papel crepé , ojos y botones con cartulina negra y una nariz naranja .

Hacelo más festivo con un sombrero de goma EVA o cintas de colores recicladas. El resultado es un adorno navideño original y liviano, perfecto para interiores o balcones.

Reciclaje guardá los vasos descartables y transformalos en un increíble adorno de Navidad (3) Tips para aprovechar el reciclaje navideño Podés sumar luces LED recicladas para iluminar el muñeco o crear mini versiones para la mesa de Navidad. También podés usar corchos, tapitas o retazos de tela para hacer detalles más personalizados.

El reciclaje doméstico puede ser una oportunidad para ahorrar dinero, cuidar el ambiente y darle una nueva vida a los materiales que solías descartar.