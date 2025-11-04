4 de noviembre de 2025 - 09:34

Los armarios de cocina ya no se usan: la nueva tendencia, mucho más económica, que no se deforma ni se enmohece

Las estanterías abiertas reemplazan a los armarios en el hogar: una tendencia en la cocina más económica, práctica y resistente a la humedad.

Los armarios de cocina ya no se usan la nueva tendencia, mucho más económica, que no se deforma ni se enmohece
Por Andrés Aguilera

La cocina, corazón de la casa, vive una transformación estética y funcional. Los armarios cerrados están siendo reemplazados por estanterías abiertas, una alternativa moderna que combina ahorro, estilo y durabilidad. Este formato, cada vez más adoptado por decoradores y diseñadores del hogar contemporáneo, aporta ligereza visual, mejor circulación de luz natural y una mayor practicidad diaria.

Leé además

Limpiá tus cortinas con un truco premium y pocos ingredientes.

No las tires: reciclar las cortinas que ya no usas está a la moda y puede ser una gran opción para decorar

Por Redacción
Más que una moda, es una solución armónica para quienes buscan funcionalidad con un diseño visualmente más liviano y prolijo.

Las casas actuales ya no usan telas mosquiteras: la moda que las reemplaza por comodidad y estética

Por Lucas Vasquez

Una solución más inteligente y funcional

Las estanterías abiertas se imponen como tendencia porque ofrecen acceso inmediato a ollas, platos y utensilios. Sin puertas que abrir ni bisagras que ajustar, optimizan el tiempo y favorecen la organización.

image

Además, su diseño minimalista amplía visualmente los espacios, especialmente en cocinas pequeñas o integradas al comedor.

Más amplitud y cero moho en la cocina

La ausencia de muebles cerrados elimina la sensación de encierro visual y permite que la luz natural circule libremente.

Al no retener humedad, las estanterías no se deforman ni se enmohecen, garantizando mayor durabilidad que la madera lacada o los laminados tradicionales. Este detalle es clave en climas húmedos o zonas donde la ventilación es limitada.

Estilo, personalidad y ahorro

La tendencia también destaca por su excelente relación costo-beneficio. Los modelos de estantes metálicos o de madera reciclada son mucho más accesibles que los muebles a medida.

image

Existen opciones online desde precios mínimos, lo que los convierte en una alternativa ideal para remodelaciones económicas sin perder estética.

Además, permiten jugar con el color y los materiales: combinar madera clara con hierro negro, incluir cerámicas decorativas o exhibir vajillas coloridas aporta personalidad y calidez al ambiente.

Cómo usarlas con estilo

Para un resultado armonioso, se recomienda combinar estantes de distintos tamaños y alturas, lo que genera dinamismo y profundidad visual.

También es tendencia incorporar plantas pequeñas o aromáticas, aportando frescura y un toque de diseño biofílico, que busca conectar la vivienda con la naturaleza.

image

En cocinas familiares, pueden convivir con algunos armarios cerrados en la parte inferior, manteniendo la estética abierta arriba. Esta mezcla equilibra funcionalidad y belleza, adaptándose a distintos estilos decorativos.

Más que una moda pasajera, las estanterías abiertas representan un cambio en la forma de concebir la cocina: práctica, luminosa, higiénica y económica.

Esta tendencia redefine la decoración del hogar hacia espacios más vivos, sostenibles y versátiles, donde el diseño acompaña el ritmo de vida moderno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para quienes buscan un postre suave, cremoso y con sabor auténtico a fruta.

Helado de cereza sin azúcar: receta dulce, simple y con 5 ingredientes

Por Lucas Vasquez
Esta receta puede acompañarse con café, té o incluso bebidas frías, porque combina el sabor dulce y ácido a la vez.

Postre fresco de verano: cómo hacer la receta de tarta de ricota y frutos rojos en 5 pasos

Por Lucas Vasquez
Probar esta receta es descubrir una manera diferente de disfrutar un sabor muy conocido.

Alfajores helados de chocotorta: receta simple que se hace con solo 5 ingredientes

Por Lucas Vasquez
El dulzor suave de la mermelada y la acidez natural de la manzana crea un contraste muy agradable.

Receta de tarta fresca de manzana: en pocos minutos, con 5 ingredientes y en 4 pasos

Por Lucas Vasquez