Los chefs lo tienen claro: el arroz blanco no debe cocinarse solo con agua, necesita 3 ajos, laurel y caldo

El arroz blanco es un básico en cualquier hogar, pero la mayoría cometemos el error de cocinarlo solo con agua y sal. Los mejores chefs coinciden en que la clave para un plato profesional está en el sabor de fondo. Con tres ingredientes simples, podés transformar un kilo de arroz económico en una delicia gourmet.

Lograr un arroz que no sea insípido es más sencillo de lo que parece. La técnica que aplican los cocineros expertos consiste en abandonar el agua de grifo y reemplazarla por caldo casero . Este cambio permite que el grano absorba toda la intensidad de los ingredientes desde el primer minuto de cocción.

Antes de añadir el líquido, los chefs recomiendan un paso previo que marca la diferencia. Se trata de sofreír tres dientes de ajo en un poco de aceite de oliva . Este proceso permite que el aceite se aromatice y cubra cada grano de arroz, dándole un brillo y una textura superior antes de que comience a hervir.

Junto a los ajos, la incorporación de dos hojas de laurel aporta ese aroma clásico que recuerda a las comidas caseras de antaño. Una vez que el arroz está ligeramente nácar, es el momento de añadir el caldo. Si no tenés caldo de carne o verduras a mano, podés usar agua enriquecida, pero los profesionales insisten en que el caldo es el verdadero motor del sabor.

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¿Es caro cocinar arroz como un chef?

Muchos creen que cocinar así es caro, pero el arroz es un producto que cuesta poco más de un euro el kilo. Al sumarle elementos baratos como el ajo y el laurel, estamos elevando un básico de toda cocina a un nivel de restaurante. Es hora de aprovechar cada pequeño dato que puede llegar para mejorar nuestros platos diarios sin gastar de más.

Incluso para recetas más elaboradas como el arroz a la cubana, este método de cocción es el aliado perfecto. La combinación del grano sabroso con salsa de tomate casera y huevos fritos genera un plus de buenas sensaciones. Esta receta básica nos cambiará la vida, especialmente en esta época del año donde los platos reconfortantes son los más buscados por las familias.