Los rollos de papel higiénico vacíos son un tesoro para los jardineros: el secreto para transformar tu jardín

Este desecho cotidiano aporta carbono esencial para equilibrar los residuos nitrogenados y funciona como un sistema de reserva hídrica que protege las raíces.

Los rollos de papel higiénico suelen terminar en el contenedor de reciclaje, pero en el jardín representan un recurso estratégico para mejorar la calidad del suelo. Estos cilindros de cartón no solo facilitan el compostaje, sino que actúan como un soporte estructural para el crecimiento saludable de diversas especies vegetales.

El cartón que compone estos tubos es un material valioso por su capacidad para transformar la estructura de la tierra. Al ser rico en carbono, compensa la presencia de nitrógeno proveniente de restos de cocina o césped cortado, permitiendo que la descomposición orgánica sea mucho más eficiente y rápida dentro del ciclo del jardín.

image

Por qué los rollos de cartón regulan la humedad del suelo Desde una perspectiva técnica, los rollos de papel funcionan como reguladores de humedad. El cartón tiene la propiedad de absorber el exceso de agua durante las precipitaciones intensas, evitando que las raíces se asfixien. En periodos de falta de riego o calor extremo, el material devuelve esa humedad gradualmente a la tierra, manteniendo un entorno estable para el cultivo.

La estructura fibrosa del cartón atrae a las lombrices, que son los mejores aliados del jardinero. Estos invertebrados procesan el material transformándolo en humus de alta calidad, un abono natural cargado de nutrientes. Al desplazarse por el suelo para consumir el cartón, las lombrices crean canales que airean la tierra y mejoran significativamente la absorción de agua, lo que reduce la necesidad de riego constante.