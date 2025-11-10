No solo para cocinar: reciclar cucharas de madera que ya no usás está de moda y es una opción para decorar

Si hay un elemento que nunca falta en una cocina argentina, es la cuchara de madera para revolver guisos o salsas. Sin embargo, este es un utensilio que con el tiempo termina perdiendo su color o agrietándose por el uso y, en lugar de descartarlo, puede convertirse en un objeto útil de decoración.
Transformar esas viejas cucharas de madera en ganchos para cocina no solo es una manera de decorar con estilo rústico, sino también una forma práctica y sustentable de mantener el orden.
Las tendencias en decoración vienen mostrando un giro fuerte hacia lo artesanal, lo natural y lo reutilizado. La madera, con sus vetas únicas y su calidez, encaja perfecto en este estilo.
Por eso, reciclar cucharas viejas para convertirlas en ganchos decorativos se volvió una opción original, económica y con mucha onda. Además, no necesitás grandes habilidades de carpintería: con algunos materiales básicos y un poco de creatividad, podés armar un rincón funcional y con personalidad.