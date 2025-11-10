No solo para cocinar: reciclar cucharas de madera que ya no usás está de moda y es una opción para decorar

El reciclaje de este utensilio de madera es una excelente idea para decorar o regalar porque es práctico, original y con ese toque artesanal que tanto se valora.

Si hay un elemento que nunca falta en una cocina argentina, es la cuchara de madera para revolver guisos o salsas. Sin embargo, este es un utensilio que con el tiempo termina perdiendo su color o agrietándose por el uso y, en lugar de descartarlo, puede convertirse en un objeto útil de decoración.

Transformar esas viejas cucharas de madera en ganchos para cocina no solo es una manera de decorar con estilo rústico, sino también una forma práctica y sustentable de mantener el orden.

Las tendencias en decoración vienen mostrando un giro fuerte hacia lo artesanal, lo natural y lo reutilizado. La madera, con sus vetas únicas y su calidez, encaja perfecto en este estilo.

Por eso, reciclar cucharas viejas para convertirlas en ganchos decorativos se volvió una opción original, económica y con mucha onda. Además, no necesitás grandes habilidades de carpintería: con algunos materiales básicos y un poco de creatividad, podés armar un rincón funcional y con personalidad.

cucharones de madera Materiales necesarios para reciclar las cucharas de madera Cucharas de madera viejas o en desuso (podés usar distintas formas y tamaños)

Lija fina o esponja abrasiva

Pintura acrílica o pintura a la tiza (en los colores que te gusten)

Barniz o sellador incoloro

Martillo

Tornillos o clavos pequeños

Taladro o destornillador

Una tabla de madera o soporte (puede ser una tabla de pallet, un trozo de madera recuperada o incluso una parte de un mueble viejo)

Ganchitos metálicos (opcional, si querés combinarlos)

Pinceles y trapo seco Paso a paso: cómo crear un perchero de moda Elegí las cucharas de madera que ya no usás para cocinar. Lavalas bien con agua y detergente, y dejalas secar por completo. Si tienen grasa o manchas de comida, podés pasarlas por una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio antes del lavado para que queden más limpias. Con una lija fina o una esponja abrasiva, pasá suavemente sobre toda la superficie de la cuchara. Esto sirve para quitar imperfecciones y dejar la madera lista para pintar o barnizar. Podés pintarlas en colores neutros (blanco, gris, madera natural) si buscás un look nórdico o minimalista, o usar tonos vibrantes (rojo, azul, verde menta) para un aire más bohemio o retro. Si preferís un acabado más natural, simplemente aplicá una capa de barniz transparente o aceite de linaza. Si querés que el gancho sea más funcional, podés darle una ligera curvatura al mango de la cuchara. Para eso, calentá la madera con cuidado (por ejemplo, con vapor o agua caliente durante unos minutos) y, cuando esté un poco flexible, presioná suavemente el mango hasta que adopte una forma curva. Dejala secar así para que mantenga la forma. Tomá la tabla de madera donde vas a colocar las cucharas. Lijala si es necesario y pintala o dejala al natural según el estilo que busques. Si la madera es recuperada de un pallet, aprovechá sus imperfecciones para darle un toque más rústico. Marcá con lápiz dónde querés ubicar cada cuchara. Luego, clavá o atornillá la parte del mango (o del centro) sobre la tabla. Si preferís, también podés usar tornillos pequeños directamente a la pared, sin tabla. La parte curva de la cuchara o su cabeza servirá para colgar repasadores, utensilios o incluso tazas. Una vez que esté todo montado, aplicá una capa de barniz o sellador para proteger la madera y que el resultado dure más tiempo, especialmente si lo vas a colocar en una zona de la cocina donde haya vapor o humedad. cucharón de madera perchero