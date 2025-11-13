13 de noviembre de 2025 - 12:15

La heladerita de plástico no va más: la tendencia sostenible y práctica para este verano 2026

La clásica heladerita de plástico queda atrás: llegan las bolsas térmicas de tela sostenible, livianas, elegantes y perfectas para la playa en 2026.

La heladerita de plástico no va más la tendencia sostenible y práctica para este verano 2026
Por Andrés Aguilera

La heladerita de plástico que acompañó miles de veranos argentinos empieza a desaparecer de las playas. En su lugar, surgen las bolsas térmicas reutilizables, confeccionadas con telas ecológicas y diseños mucho más prácticos. Este cambio refleja la nueva búsqueda de estilo y sustentabilidad en los objetos cotidianos, según las últimas tendencias de verano y moda sostenible.

Leé además

no es un portalapices: reciclar el rollo de carton de papel higienico esta de moda, ideal para organizar

No es un portalápices: reciclar el rollo de cartón de papel higiénico está de moda, ideal para organizar

Por Daniela Leiva
pan de zanahoria en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de zanahoria en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera

1. Adiós al plástico rígido y pesado

Las heladeritas tradicionales resultan incómodas para transportar y poco estéticas frente a la nueva corriente de consumo responsable.

Las marcas apuestan por alternativas livianas, fabricadas con lona reciclada, algodón orgánico o fibras vegetales, que conservan el frío sin contaminar.

2. La nueva generación de bolsas térmicas

Estas versiones modernas combinan diseño y funcionalidad: tienen interior térmico, cierres herméticos y correa regulable para llevar al hombro.

image

Además, muchas son plegables, ocupan poco espacio y se integran perfectamente a los looks de playa minimalistas. Las tonalidades naturales —arena, beige, verde oliva o terracota— refuerzan el concepto ecológico.

3. Cómo elegir la ideal para este verano

A la hora de comprar, conviene buscar modelos reutilizables, de materiales lavables y con aislamiento ecológico.

También se imponen las bolsas híbridas, que sirven tanto para llevar bebidas como cosméticos o accesorios. Lo importante es optar por productos duraderos y funcionales, alejados del consumo descartable.

image

4. Checklist rápido para renovar tu set playero

  • Decile adiós al plástico duro y pesado.

  • Elegí telas recicladas o naturales.

  • Apostá por diseños plegables y livianos.

  • Coordiná los tonos con tu sombrero o pareo.

  • Reutilizá: una sola bolsa térmica puede acompañarte varios veranos.

La bolsa térmica de tela sostenible reemplaza a la vieja heladerita como símbolo del nuevo verano argentino 2026.

Más liviana, práctica y estética, combina moda, funcionalidad y conciencia ambiental: tres valores que marcarán tendencia esta temporada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta tendencia genera un resultado contemporáneo que une funcionalidad, estilo y una estética que resiste el paso del tiempo.

Los vanitorys tradicionales ya no se usan en el baño: la tendencia que las reemplaza por limpieza y modernidad

Por Lucas Vasquez
los televisores viejos ya no se tiran: la nueva tendencia que te permite reciclar sin gastar de mas

Los televisores viejos ya no se tiran: la nueva tendencia que te permite reciclar sin gastar de más

Por Redacción
los manteles de tela ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia 2026 es mucho mas practica

Los manteles de tela ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia 2026 es mucho más práctica

Por Andrés Aguilera
los muebles oscuros ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana mas fuerza es mucho mas clara y minimalista

Los muebles oscuros ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más clara y minimalista

Por Andrés Aguilera