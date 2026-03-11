Las zapatillas blancas no van más: la tendencia en calzado que se impone este otoño 2026

Cómodo, versátil y lleno de personalidad, este calzado de moda se convierte en el nuevo básico capaz de transformar cualquier outfit sin esfuerzo.

Este otoño 2026 trae un cambio interesante en la manera de armar los looks y el foco ya no está tanto en una prenda protagonista, sino en el calzado. Y en ese terreno, las zapatillas de colores se posicionan como el nuevo básico capaz de transformar cualquier outfit.

La idea es simple pero efectiva. Mientras muchas prendas del guardarropas se mantienen en tonos neutros —como negro, gris, beige o marrón—, el toque de color aparece en los pies. Las zapatillas se convierten en el punto focal del look y aportan frescura, personalidad y una vibra más relajada.

¿Por qué están en tendencia? Las zapatillas de colores están en tendencia en parte, porque la moda actual apuesta cada vez más por la comodidad. Las zapatillas dejaron hace tiempo de ser exclusivas del deporte y hoy forman parte del vestuario cotidiano. Se usan para ir a trabajar, salir, viajar o incluso para eventos informales.

zapatillas de colores1 Pero en lugar de los modelos blancos o totalmente negros que dominaron durante años, ahora aparecen versiones en colores más llamativos o combinaciones inesperadas. Tonos como verde oliva, azul eléctrico, bordó, naranja suave o incluso mezclas multicolor empiezan a verse cada vez más en las calles.

look zapatillas de colores Marcas deportivas y de moda urbana, como Nike, Adidas y New Balance presentaron modelos donde el color tiene un rol protagonista. Algunos apuestan por tonos vibrantes y otros por paletas retro inspiradas en los años 80 y 90.

Otro motivo de su éxito es que permiten renovar el estilo sin cambiar todo el guardarropas. A diferencia de una prenda grande o un abrigo, un par de zapatillas coloridas puede modificar completamente un look básico. Es una manera simple de sumarse a la tendencia sin gastar demasiado. ¿Cómo llevarlas las zapatillas este otoño? Una de las formas más simples es combinarlas con looks monocromáticos. Por ejemplo, un conjunto en negro o gris con zapatillas de color genera un contraste que inmediatamente llama la atención y levanta el outfit.

También funcionan muy bien con jeans rectos o pantalones wide leg y sweaters tejidos. En ese caso, las zapatillas aportan un toque más juvenil y dinámico al conjunto.

Otra opción es usarlas con prendas sastreras. Un pantalón de vestir con blazer y zapatillas de color crea un equilibrio interesante entre formal e informal, algo que se ve cada vez más en oficinas y ambientes laborales creativos.

Para quienes prefieren un estilo más relajado, las zapatillas de colores también quedan perfectas con joggers, buzos y camperas deportivas. En ese caso, el look se vuelve cómodo pero con un detalle que lo diferencia. Las zapatillas de colores llegan para ocupar ese lugar. Cómodas, versátiles y llenas de personalidad, se convierten en el nuevo básico capaz de transformar cualquier outfit sin esfuerzo. Un simple cambio en los pies puede ser suficiente para renovar todo el look.