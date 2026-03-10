10 de marzo de 2026 - 19:07

No sólo para aumentar la fuerza: cómo mejorar la salud de tus articulaciones después de los 40 años

Los especialistas señalan que la clave no está en entrenar con máxima intensidad, sino en construir programas sostenibles que permitan mantener la constancia.

Ejercicios de fuerza
Por Redacción

Leé además

Ejercicios HIIT

Realizar ejercicio en pareja: por qué mejora la motivación y fortalece la relación

Por Redacción
Los 5 ejercicios intentan cuidar las articulaciones.

5 deportes para personas mayores de 60 años: ejercicios simples que ayudan a mantener el cuerpo activo

Por Lucas Vasquez

Los especialistas señalan que la clave no está en entrenar con máxima intensidad, sino en construir programas sostenibles que permitan mantener la fuerza, la movilidad y la salud articular a largo plazo.

Ejercicios
Harvard indicó la cantidad de pasos que deben caminar las mujeres para vivir más años.

Harvard indicó la cantidad de pasos que deben caminar las mujeres para vivir más años.

Cambios del cuerpo después de los 40

A partir de la cuarta década de vida, el organismo atraviesa transformaciones naturales. Los tejidos conectivos pierden elasticidad y las articulaciones pueden volverse menos móviles.

La constancia se posiciona como el factor determinante para progresar. Según el especialista, sostener una rutina regular suele ser más efectivo que buscar resultados rápidos o entrenamientos extremadamente intensos.

Después de los 70 ni rutinas intensas ni actividad forzada, este patrón de ejercicio puede ayudar sustancialmente al corazón
Las claves del ejercicio físico, después de los 70 años

Las claves del ejercicio físico, después de los 70 años

La importancia del entrenamiento equilibrado

Entre los principales ejercicios se destacan:

- Movimientos de empuje y tirón, tanto horizontales como verticales.

- Sentadillas para fortalecer piernas y glúteos.

- Movimientos de bisagra de cadera, como el peso muerto.

Este tipo de rutinas permite desarrollar fuerza de manera equilibrada y reducir el riesgo de sobrecargas en las articulaciones.

Los especialistas también recomiendan combinar ejercicios compuestos con ejercicios de aislamiento. Estos últimos ayudan a trabajar músculos específicos con menor gasto energético y facilitan una mejor conexión mente-músculo.

ejercicios después de 60 años
Los 5 ejercicios intentan cuidar las articulaciones.

Los 5 ejercicios intentan cuidar las articulaciones.

Intensidad y repeticiones recomendadas

Después de los 40, los expertos aconsejan evitar los levantamientos máximos de peso. En su lugar, recomiendan trabajar con rangos de entre ocho y 15 repeticiones por serie.

Este enfoque permite estimular el crecimiento muscular mientras reduce el estrés en las articulaciones y facilita una recuperación más rápida.

El progreso puede medirse de diferentes maneras: aumentando el peso de forma gradual, mejorando la técnica o incrementando el número de repeticiones dentro del rango recomendado.

pérdida de peso 60 años
El ejercicio de alta intensidad debe practicarse 2-3 veces por semana.

El ejercicio de alta intensidad debe practicarse 2-3 veces por semana.

Ejercicios que conviene evitar

Algunos movimientos pueden generar un estrés elevado en las articulaciones de personas de mediana edad.

Entre los ejercicios que muchos especialistas aconsejan limitar o evitar se encuentran:

- Levantamientos olímpicos repetitivos.

- Movimientos balísticos con alto impacto.

- Fondos en paralelas.

- Press detrás del cuello.

- Levantamientos muy pesados con barra.

En muchos casos, el uso de mancuernas ofrece mayor libertad de movimiento y reduce la tensión en los hombros y las articulaciones.

El rol del entrenamiento cardiovascular

El componente cardiovascular también cumple un papel importante en la salud general. Incluir sesiones cortas de cardio —de al menos 10 minutos, dos o tres veces por semana— ayuda a mejorar la resistencia, favorecer la quema de calorías y compensar la desaceleración del metabolismo asociada a la edad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

hace una pausa y parate de tu silla: el ejercicio que alivia la tension acumulada en la zona lumbar

Hacé una pausa y parate de tu silla: el ejercicio que alivia la tensión acumulada en la zona lumbar

Por Daniela Leiva
la ciencia lo demuestra: por que el ejercicio de fuerza es tan importante luego de los 60 anos

La ciencia lo demuestra: por qué el ejercicio de fuerza es tan importante luego de los 60 años

un estudio revela que los adultos mayores ganan fuerza muscular con porciones diarias de mantequilla de mani

Un estudio revela que los adultos mayores ganan fuerza muscular con porciones diarias de mantequilla de maní

Este recurso se posiciona nuevamente como una de las alternativas favoritas para transformar las paredes de casa.

Las paredes interiores de las casas modernas ya no se pintan: la tendencia del pasado que vuelve con fuerza