No sólo para aumentar la fuerza: cómo mejorar la salud de tus articulaciones después de los 40 años

Mantener una vida activa después de los 40 años implica adaptar el ejercicio de fuerza a los cambios naturales del cuerpo . La pérdida progresiva de masa muscular, conocida como sarcopenia, puede ralentizarse e incluso revertirse mediante rutinas adecuadas y constancia, de acuerdo con la revista especializada Men’s Health.

Los especialistas señalan que la clave no está en entrenar con máxima intensidad, sino en construir programas sostenibles que permitan mantener la fuerza, la movilidad y la salud articular a largo plazo.

A partir de la cuarta década de vida, el organismo atraviesa transformaciones naturales. Los tejidos conectivos pierden elasticidad y las articulaciones pueden volverse menos móviles.

La constancia se posiciona como el factor determinante para progresar. Según el especialista, sostener una rutina regular suele ser más efectivo que buscar resultados rápidos o entrenamientos extremadamente intensos.

Entre los principales ejercicios se destacan:

- Movimientos de empuje y tirón, tanto horizontales como verticales.

- Sentadillas para fortalecer piernas y glúteos.

- Movimientos de bisagra de cadera, como el peso muerto.

Este tipo de rutinas permite desarrollar fuerza de manera equilibrada y reducir el riesgo de sobrecargas en las articulaciones.

Los especialistas también recomiendan combinar ejercicios compuestos con ejercicios de aislamiento. Estos últimos ayudan a trabajar músculos específicos con menor gasto energético y facilitan una mejor conexión mente-músculo.

ejercicios después de 60 años Los 5 ejercicios intentan cuidar las articulaciones. WEB

Intensidad y repeticiones recomendadas

Después de los 40, los expertos aconsejan evitar los levantamientos máximos de peso. En su lugar, recomiendan trabajar con rangos de entre ocho y 15 repeticiones por serie.

Este enfoque permite estimular el crecimiento muscular mientras reduce el estrés en las articulaciones y facilita una recuperación más rápida.

El progreso puede medirse de diferentes maneras: aumentando el peso de forma gradual, mejorando la técnica o incrementando el número de repeticiones dentro del rango recomendado.

pérdida de peso 60 años El ejercicio de alta intensidad debe practicarse 2-3 veces por semana. WEB

Ejercicios que conviene evitar

Algunos movimientos pueden generar un estrés elevado en las articulaciones de personas de mediana edad.

Entre los ejercicios que muchos especialistas aconsejan limitar o evitar se encuentran:

- Levantamientos olímpicos repetitivos.

- Movimientos balísticos con alto impacto.

- Fondos en paralelas.

- Press detrás del cuello.

- Levantamientos muy pesados con barra.

En muchos casos, el uso de mancuernas ofrece mayor libertad de movimiento y reduce la tensión en los hombros y las articulaciones.

El rol del entrenamiento cardiovascular

El componente cardiovascular también cumple un papel importante en la salud general. Incluir sesiones cortas de cardio —de al menos 10 minutos, dos o tres veces por semana— ayuda a mejorar la resistencia, favorecer la quema de calorías y compensar la desaceleración del metabolismo asociada a la edad.