Las paredes interiores de las casas modernas ya no se pintan: la tendencia del pasado que vuelve con fuerza

Durante décadas, pintar las paredes fue la opción más habitual para decorar el interior de las casas. Sin embargo, en los últimos años una tendencia clásica volvió con fuerza en el diseño de interiores y está cambiando la manera de renovar los ambientes.
Es una alternativa decorativa que había quedado en segundo plano durante mucho tiempo, pero que hoy reaparece con nuevos diseños, texturas y estilos modernos. Arquitectos y decoradores deArchitectural Digest destacan que permite transformar completamente un espacio sin tener como única opción a la pintura tradicional.
Por qué el papel tapiz toma fuerza en el diseño de casa
El papel tapiz está de moda una vez más y una de sus opciones más fuertes está inspirada en la naturaleza. Los diseños biofílicos y botánicos se destacan por incluir hojas, plantas, escenas de bosque y tonalidades verdes que buscan conectar los interiores con el mundo natural.
Estos patrones ayudan a crear ambientes relajantes y visualmente atractivos, especialmente en salas de estar, dormitorios o espacios de lectura. La presencia de vegetación en los diseños aporta una sensación de frescura que intenta acomodarse dentro del hogar.
Además, el sitio señala que estos estilos están entre los más elegidos, ya que combinan bien con muebles de madera, fibras naturales y elementos decorativos minimalistas.
Cuáles son las texturas y relieves que reemplazan la pintura plana
Otra de las razones por las que el papel tapiz volvió a ganar popularidad es la posibilidad de añadir texturas y volumen a las paredes. A diferencia de la pintura, que suele generar superficies uniformes, algunos papeles actuales incluyen relieves y acabados especiales.
Entre los más utilizados se encuentran los papeles con textura de lino, respaldo de tela o diseños en relieve 3D, que aportan profundidad visual y un aspecto más sofisticado a los ambientes.
Este tipo de revestimiento también permite destacar una pared específica dentro de una habitación, generando un punto focal que cambia completamente la estética del espacio sin realizar grandes reformas.
Opciones florales oscuras y murales panorámicos
Los moody florals, es decir, los papeles con flores oscuras y dramáticas, son otra tendencia que gana protagonismo en el diseño interior. Este estilo crea ambientes más íntimos y elegantes, especialmente en dormitorios o comedores.
En paralelo, los murales y paisajes modernos se utilizan cada vez más para transformar una pared completa en una especie de obra de arte. Escenas panorámicas de desiertos, montañas o bosques permiten generar una sensación visual impactante incluso en habitaciones pequeñas.
Este recurso decorativo se utiliza para aportar personalidad a los espacios y convertir una simple pared en el elemento más llamativo del ambiente.
Tonos cálidos, estilos retro y texturas de lujo
Las tendencias actuales también marcan un cambio en la paleta de colores. En lugar de los grises fríos que dominaron el diseño durante años, ahora se imponen tonos terrosos cálidos y neutros como beige, gris topo, verde oliva o sepia.
Al mismo tiempo, resurgen estilos inspirados en el Art Decó y el retro de los años 50, con patrones geométricos y diseños nostálgicos que aportan personalidad a las paredes.
En los espacios más sofisticados, algunos papeles tapiz incorporan texturas de lujo, como telas de hierba, efectos metálicos o acabados que imitan el mármol, creando interiores elegantes y de alto impacto visual.
El regreso del papel tapiz demuestra que algunas tendencias del pasado pueden reinventarse con éxito. Gracias a sus diseños modernos, texturas innovadoras y estilos decorativos variados, las casas actuales intentan replicar diferentes ideas casi olvidadas.