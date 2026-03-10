Las paredes interiores de las casas modernas ya no se pintan: la tendencia del pasado que vuelve con fuerza

Durante décadas, pintar las paredes fue la opción más habitual para decorar el interior de las casas . Sin embargo, en los últimos años una tendencia clásica volvió con fuerza en el diseño de interiores y está cambiando la manera de renovar los ambientes.

Es una alternativa decorativa que había quedado en segundo plano durante mucho tiempo, pero que hoy reaparece con nuevos diseños, texturas y estilos modernos. Arquitectos y decoradores de Architectural Digest destacan que permite transformar completamente un espacio sin tener como única opción a la pintura tradicional.

El papel tapiz está de moda una vez más y una de sus opciones más fuertes está inspirada en la naturaleza . Los diseños biofílicos y botánicos se destacan por incluir hojas, plantas, escenas de bosque y tonalidades verdes que buscan conectar los interiores con el mundo natural.

Texturas, murales y estilos botánicos están reemplazando a la pintura tradicional.

Otra de las razones por las que el papel tapiz volvió a ganar popularidad es la posibilidad de añadir texturas y volumen a las paredes . A diferencia de la pintura, que suele generar superficies uniformes, algunos papeles actuales incluyen relieves y acabados especiales.

Los diseños biofílicos le dan frescura a la zona elegida.

Los moody florals , es decir, los papeles con flores oscuras y dramáticas, son otra tendencia que gana protagonismo en el diseño interior. Este estilo crea ambientes más íntimos y elegantes, especialmente en dormitorios o comedores.

En paralelo, los murales y paisajes modernos se utilizan cada vez más para transformar una pared completa en una especie de obra de arte. Escenas panorámicas de desiertos, montañas o bosques permiten generar una sensación visual impactante incluso en habitaciones pequeñas.

Tonos cálidos, estilos retro y texturas de lujo

Las tendencias actuales también marcan un cambio en la paleta de colores. En lugar de los grises fríos que dominaron el diseño durante años, ahora se imponen tonos terrosos cálidos y neutros como beige, gris topo, verde oliva o sepia.

Al mismo tiempo, resurgen estilos inspirados en el Art Decó y el retro de los años 50, con patrones geométricos y diseños nostálgicos que aportan personalidad a las paredes.

En los espacios más sofisticados, algunos papeles tapiz incorporan texturas de lujo, como telas de hierba, efectos metálicos o acabados que imitan el mármol, creando interiores elegantes y de alto impacto visual.

diseño interior Estos estilos crean un ambiente sofisticado y elegante. WEB

El regreso del papel tapiz demuestra que algunas tendencias del pasado pueden reinventarse con éxito. Gracias a sus diseños modernos, texturas innovadoras y estilos decorativos variados, las casas actuales intentan replicar diferentes ideas casi olvidadas.