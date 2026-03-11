Dejá todo: hacé estos 3 ejercicios qué recomiendan hacer los expertos si trabajás sentado

Incorporar pausas activas durante el trabajo puede ser clave para aliviar tensiones musculares y mejorar la salud postural.

Cada vez más personas pasan gran parte del día frente a una computadora. Ya sea en una oficina o en el home office, las jornadas laborales suelen implicar muchas horas en la misma posición, generalmente sentados y con poca movilidad.

Con el paso del tiempo, esa rutina puede generar molestias en la espalda, rigidez en el cuello y tensión acumulada en los hombros. Frente a este escenario, los especialistas en salud postural insisten en la importancia de interrumpir el sedentarismo con pausas activas breves que permitan mover la columna y relajar la musculatura.

La espalda es una de las zonas del cuerpo que más sufre cuando se permanece mucho tiempo en una misma postura. El cuerpo humano está diseñado para moverse con frecuencia y cambiar de posición, pero la dinámica del trabajo frente a la pantalla suele provocar lo contrario.

A medida que pasan las horas, la musculatura de la espalda pierde activación, los hombros se adelantan y el pecho se cierra. Esa combinación genera sobrecarga en la columna y puede derivar en molestias que, con el tiempo, se vuelven habituales en la vida laboral.

En ese contexto, las pausas activas aparecen como una estrategia simple y efectiva para aliviar la tensión acumulada. No requieren equipamiento especial ni demasiado tiempo: basta con dedicar uno o dos minutos a movimientos que ayuden a reorganizar la postura y movilizar los músculos que permanecen estáticos durante la jornada.

El American College of Sports Medicine sostiene que pequeñas pausas activas ayudan a: Mejorar la circulación

Reducir la rigidez muscular

Prevenir molestias en la espalda, especialmente en personas que trabajan muchas horas frente a la pantalla. 1-Ejercicio de extensión de espalda de pie Ponerse de pie con los pies separados al ancho de las caderas. Colocar ambas manos en la zona lumbar para dar soporte a la espalda. Llevar suavemente el torso hacia atrás sin forzar el movimiento. Mantener la posición entre 5 y 10 segundos. Volver lentamente a la postura inicial. Repetir el movimiento entre 5 y 8 veces. Embed - 907. Extensión lumbar de pie 2-Cómo hacer el ejercicio de encogimiento de hombros Permanecer de pie o sentado con la espalda recta. Elevar lentamente ambos hombros hacia las orejas. Mantener la posición durante dos segundos. Soltar los hombros de forma relajada hacia abajo. Repetir el ejercicio entre 10 y 12 veces. Embed - 654. Encogimiento de hombros con mancuernas 3-Así se realiza el estiramiento de pecho Colocarse de pie con la espalda recta. Entrelazar las manos detrás de la espalda. Estirar los brazos suavemente hacia atrás. Abrir el pecho llevando los hombros hacia atrás. Mantener el estiramiento entre 10 y 15 segundos. Repetir el movimiento tres o cuatro veces. Embed - Cómo quitar dolor en el pectoral en 1 minuto Los especialistas en ergonomía laboral señalan que estas pausas activas pueden realizarse cada 45 o 60 minutos de trabajo frente a la computadora. No requieren más de uno o dos minutos y ayudan a disminuir la fatiga muscular acumulada durante la jornada.