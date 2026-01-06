La postura milenaria que elimina el dolor de hombros y fortalece el cuerpo

El dolor de hombros y la mala postura se volvieron problemas frecuentes por el uso excesivo del celular, el sedentarismo y las horas frente a pantallas. Sin embargo, una postura ancestral del yoga aparece como una solución para aliviar tensiones y fortalecer el cuerpo desde la conciencia.
Se trata de una posición exigente pero altamente efectiva, utilizada desde hace siglos en prácticas tradicionales. Bien ejecutada y adaptada, no solo mejora la postura, sino que también ayuda a prevenir molestias crónicas que suelen aparecer con el paso del tiempo.
Qué es Chaturanga Dandasana y por qué fortalece hombros y postura
Chaturanga Dandasana, conocida como la “postura del bastón de cuatro apoyos”, es una de las posiciones fundamentales del yoga tradicional.
Según Yoga Journal, su nombre proviene del sánscrito: chatur (cuatro), anga (extremidades), danda (bastón) y asana (postura).
La clave de esta posición está en mantener el cuerpo alineado y firme, como si fuera una tabla suspendida a pocos centímetros del suelo.
Al realizarla correctamente, se activan intensamente los hombros, los brazos, el pecho, la espalda y el abdomen, lo que contribuye a una mejora integral de la postura corporal.
Esta activación muscular ayuda a sostener mejor la columna vertebral y a reducir la sobrecarga en los hombros, una de las zonas más afectadas por el estrés y las malas posturas diarias.
Además, fortalece los músculos estabilizadores, responsables de mantener el equilibrio y la alineación del cuerpo. Practicada de forma regular, Chaturanga Dandasana puede aliviar dolores asociados a la rigidez cervical y a la debilidad del tren superior.
Cómo realizar la postura de yoga correctamente y adaptarla según la edad
Para ejecutar Chaturanga Dandasana, se comienza en posición de plancha, con las manos apoyadas debajo de los hombros y el cuerpo alineado de la cabeza a los talones.
Desde allí, se flexionan lentamente los codos, manteniéndolos cerca del torso, hasta bajar el cuerpo sin apoyar el abdomen ni las rodillas. El pecho queda suspendido y los hombros alineados con los codos, evitando que caigan por debajo de ellos.
Sin embargo, esta postura puede resultar exigente, especialmente para personas mayores, principiantes o con molestias articulares.
En esos casos, se recomienda apoyar las rodillas en el suelo para reducir la carga, o bien realizar la versión contra la pared o sobre una superficie elevada.
Estas adaptaciones permiten trabajar los mismos grupos musculares sin forzar las articulaciones.
Para adultos mayores, lo ideal es mantener la postura solo unos segundos y priorizar la correcta alineación antes que la profundidad.
La respiración consciente también cumple un rol clave, ya que ayuda a evitar tensiones innecesarias. Practicada con respeto por los límites del cuerpo, Chaturanga Dandasana se es una herramienta segura y eficaz para fortalecer hombros y mejorar la postura a cualquier edad.
Chaturanga Dandasana demuestra que las posturas milenarias siguen teniendo un valor actual. Adaptada correctamente, es una herramienta poderosa para eliminar el dolor de hombros, fortalecer la posición y mejorar la calidad de movimiento.