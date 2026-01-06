La postura milenaria que elimina el dolor de hombros y fortalece el cuerpo

El dolor de hombros y la mala postura se volvieron problemas frecuentes por el uso excesivo del celular, el sedentarismo y las horas frente a pantallas. Sin embargo, una postura ancestral del yoga aparece como una solución para aliviar tensiones y fortalecer el cuerpo desde la conciencia.

Se trata de una posición exigente pero altamente efectiva, utilizada desde hace siglos en prácticas tradicionales. Bien ejecutada y adaptada, no solo mejora la postura, sino que también ayuda a prevenir molestias crónicas que suelen aparecer con el paso del tiempo.

Chaturanga Dandasana, conocida como la “postura del bastón de cuatro apoyos”, es una de las posiciones fundamentales del yoga tradicional.

Su efecto no calma el dolor de inmediato, pero sí es progresivo y duradero.

Además, fortalece los músculos estabilizadores, responsables de mantener el equilibrio y la alineación del cuerpo. Practicada de forma regular, Chaturanga Dandasana puede aliviar dolores asociados a la rigidez cervical y a la debilidad del tren superior.

postura para dolor de hombros

Cómo realizar la postura de yoga correctamente y adaptarla según la edad

Para ejecutar Chaturanga Dandasana, se comienza en posición de plancha, con las manos apoyadas debajo de los hombros y el cuerpo alineado de la cabeza a los talones.

Desde allí, se flexionan lentamente los codos, manteniéndolos cerca del torso, hasta bajar el cuerpo sin apoyar el abdomen ni las rodillas. El pecho queda suspendido y los hombros alineados con los codos, evitando que caigan por debajo de ellos.

Sin embargo, esta postura puede resultar exigente, especialmente para personas mayores, principiantes o con molestias articulares.

En esos casos, se recomienda apoyar las rodillas en el suelo para reducir la carga, o bien realizar la versión contra la pared o sobre una superficie elevada.

Estas adaptaciones permiten trabajar los mismos grupos musculares sin forzar las articulaciones.

Para adultos mayores, lo ideal es mantener la postura solo unos segundos y priorizar la correcta alineación antes que la profundidad.

La respiración consciente también cumple un rol clave, ya que ayuda a evitar tensiones innecesarias. Practicada con respeto por los límites del cuerpo, Chaturanga Dandasana se es una herramienta segura y eficaz para fortalecer hombros y mejorar la postura a cualquier edad.

Chaturanga Dandasana demuestra que las posturas milenarias siguen teniendo un valor actual. Adaptada correctamente, es una herramienta poderosa para eliminar el dolor de hombros, fortalecer la posición y mejorar la calidad de movimiento.