Cómodos y frescos: las 5 tendencias de jeans que dominan las pasarelas en este 2026

Las nuevas fibras textiles permiten crear prendas de denim ultra livianas ideales para combinar en capas, mientras el diseño apuesta por el maximalismo visual.

Estos son los jeans de moda en 2026.

Foto:

Por Sofía Serelli

El denim se reinventa en 2026 con una apuesta definitiva por la comodidad y la versatilidad. Las pasarelas de Europa y Estados Unidos ya marcaron el camino: se imponen tendencias donde los tonos claros, las botas anchas que tocan el suelo y el tiro bajo son protagonistas.

El cambio más notable se observa en la estructura de los pantalones. Firmas como Gucci han llevado la tendencia de la bota hasta el piso, un estilo que nació en el público adolescente, a las propuestas de alta costura. Esta propuesta no se limita a las estaciones cálidas, sino que se extiende como una presencia fuerte durante todo el año.

image

El avance tecnológico detrás del denim ligero

La industria textil ha evolucionado hacia la creación de nuevas fibras y telas más livianas. Este fenómeno, impulsado por la industrialización de la moda, permite que el denim ya no sea necesariamente esa tela pesada y rígida de antaño. El objetivo es ofrecer versiones livianas que funcionen para el uso de capas, permitiendo que la prenda sea fresca en verano y útil en temporadas frías sin añadir volumen innecesario.

Junto a la ligereza técnica, el diseño abraza el maximalismo para las temporadas de calor. Chanel incorpora detalles de lujo como lentejuelas, cristales, canutillos y pequeños dijes sujetos a la tela. Estos elementos transforman una prenda básica en una pieza de diseño que destaca en el día a día, rompiendo con la sobriedad extrema de años anteriores.

image

Siluetas que favorecen a todas las figuras

Los modelos conocidos como slouchy y los pantalones de corte ancho, tales como los palazzos y los wide legs, se perfilan como los favoritos para la transición hacia el otoño. La ventaja de este ciclo es la democratización del estilo, ya que se presentan diversos diseños que se adaptan a cualquier figura y gusto propio.

image

El tiro bajo completa el panorama de tendencias, consolidándose junto a las texturas trabajadas. Esta combinación de comodidad técnica y audacia visual define un período donde el denim deja de ser un componente secundario para convertirse en el protagonista absoluto de las colecciones internacionales.

