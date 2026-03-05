Ni rojo ni negro: la nueva tendencia en manicura que destierra a los clásicos este otoño 2026

Durante años, el rojo intenso y el negro profundo dominaron el mundo de la manicura . Son colores elegantes, atemporales y fáciles de combinar con cualquier look. Sin embargo, cada temporada trae nuevas propuestas que renuevan el universo beauty y este otoño 2026 no es la excepción.

La tendencia que empieza a ganar terreno en salones y redes sociales son las coffin bronzed nails , una manicura que reinventa los tonos nude con un giro más cálido, luminoso y actual .

El concepto es simple pero efectivo: uñas en forma coffin —también conocidas como “ bailarina ”, con punta cuadrada y laterales afinados— pintadas con esmaltes inspirados en los tonos bronceados de la piel. El resultado es un acabado sofisticado que mezcla marrones suaves, dorados sutiles y reflejos cálidos que recuerdan al brillo natural del bronceado.

La inspiración no viene solo del mundo de las uñas. Esta tendencia está muy conectada con el furor del toasty make-up , una estética de maquillaje que apuesta por tonos cálidos, bronceados y luminosos para lograr un efecto de piel radiante. La idea ahora es trasladar esa misma paleta a las manos.

Esta tendencia responde a una búsqueda estética muy actual: la belleza natural , pero con un toque de brillo y sofisticación . A diferencia de los esmaltes muy oscuros o demasiado intensos, las coffin bronzed nails se integran con el tono de la piel y aportan un efecto elegante sin resultar exagerado.

uñas 2026

Además, funcionan como una evolución del clásico nude. Durante años, el nude fue sinónimo de manicura discreta, pero muchas veces podía resultar demasiado neutro o apagado. La versión bronceada agrega profundidad, reflejos dorados y una vibra mucho más moderna.

Otro motivo de su popularidad es su versatilidad. Este tipo de manicura queda bien en casi todos los tonos de piel, desde los más claros hasta los más oscuros, ya que los pigmentos cálidos tienden a favorecer a la mayoría. También combinan perfecto con los colores que dominan la moda de otoño, como marrones, beige, chocolate o tonos tierra.

La forma coffin también juega un papel importante en esta tendencia. Este tipo de uña estiliza visualmente los dedos y aporta una silueta elegante sin ser tan puntiaguda como la stiletto. Es una forma que equilibra sofisticación y modernidad, algo que encaja muy bien con el espíritu de la temporada.

¿Cómo llevar este estilo de manicura para que se luzcan?