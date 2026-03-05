5 de marzo de 2026 - 10:44

Murieron las camperas puffer: el abrigo elegante que vuelve en 2026

Moda. Las camperas puffer pierden protagonismo en 2026 para la mujer y vuelven los abrigos de paño estructurados: cómo elegirlos y usarlos bien.

Por Andrés Aguilera

Durante varios inviernos, las camperas puffer dominaron por su practicidad y abrigo. Pero en 2026 el foco de la moda cambia: regresan los abrigos de paño estructurados, más elegantes y versátiles para el día a día. Aquí, qué modelos elegir y cómo incorporarlos a tus looks.

Qué abrigo vuelve en 2026 y por qué desplaza a la puffer

La moda invierno 2026 para la mujer marca un giro hacia siluetas más limpias y refinadas. En ese contexto, el abrigo de paño (recto, cruzado o con cinturón) vuelve como protagonista porque:

  • aporta estructura al look

  • funciona con outfits formales y casuales

  • estiliza más que los volúmenes inflados

Medios de tendencias y estilistas coinciden en que el cambio responde a una búsqueda de texturas más elegantes y proporciones equilibradas, frente al volumen extremo que caracterizó a la puffer en temporadas anteriores.

Cómo elegir un abrigo de paño para el invierno argentino

Para que realmente se vea actual (y no clásico de más), prestá atención a estos puntos:

  • Largo: midi o apenas debajo de la rodilla, el más versátil.

  • Corte: recto o con leve entalle; evita los excesivamente rígidos.

  • Tela: paño con buena caída (mezcla con lana si es posible).

  • Colores clave: negro, gris, camel, chocolate o azul oscuro.

  • Detalles: solapas definidas, botones grandes o cinturón.

Tip práctico: si usás mucho capas (buzo, blazer, sweater), probalo siempre con abrigo puesto para verificar movilidad.

Cómo combinarlo en invierno 2026 (sin que se vea formal de más)

El abrigo de paño funciona mejor cuando se mezcla con prendas más relajadas.

Probá estas fórmulas:

  • Jean recto + sweater + botas: clásico urbano sin esfuerzo.

  • Pantalón sastrero + polera: elegante y moderno.

  • Buzo liso + zapatillas: contraste que lo vuelve actual.

  • Falda midi + medias opacas: look equilibrado para el frío.

El truco está en que el abrigo “ordene” el conjunto y el resto mantenga simpleza.

