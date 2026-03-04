4 de marzo de 2026 - 09:00

Cuáles colores son los más elegidos por las personas antipáticas, según la psicología

La ciencia explica que algunos rasgos de la personalidad pueden entenderse en base a ciertos hábitos y costumbres.

La psicología del color afirma que estos colores son los más elegidos por las personas antipáticas.

La psicología del color afirma que estos colores son los más elegidos por las personas antipáticas.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

Las personas que desarrollan la resiliencia cuentan con estas 3 habilidades, según la psicología. 

Según la psicología, las personas resilientes desarrollaron 3 habilidades clave

Por Cristian Reta
la sombrilla rota no la tires, tenes un tesoro en casa: dos formas practicas de reutilizarla

La sombrilla rota no la tires, tenés un tesoro en casa: dos formas prácticas de reutilizarla

Por Andrés Aguilera

Según expertos, los colores no solo afectan nuestra apariencia, sino que tienen el poder de modificar nuestras emociones y percepciones. A pesar de que dicen los aspectos ocultos de la personalidad, estos colores no siempre son negativos. Al contrarío, su presencia en la ropa o en el entorno de una persona podría reflejar matices sutiles de su forma de ser.

Psicología del color
La psicología del color afirma que estos colores son los más elegidos por las personas antipáticas.

La psicología del color afirma que estos colores son los más elegidos por las personas antipáticas.

¿Cuáles son los colores que se asocian con la antipatía?

Diferentes especialistas en psicología del color, el amarillo está vinculado con la energía y la ambigüedad y el verde se asocia con la soledad o la envidia. Ambas son tonalidades que suelen aparecer con mayor frecuencia en quienes muestran una actitud antipática.

Sin embargo, estas tonalidades también muestran otras características de las personas como rasgos de la personalidad, ya que las preferencias por determinados colores están influenciadas en muchas ocasiones por el género y el contexto cultural.

Psicología del color
La psicología del color afirma que estos colores son los más elegidos por las personas antipáticas.

La psicología del color afirma que estos colores son los más elegidos por las personas antipáticas.

Verde

En el caso del verde, el psicólogo Óscar Castillero Mimenza explica que, a pesar de ser comúnmente relacionado con la fertilidad, la esperanza y la buena suerte, también se conecta con sentimientos de envidia, uno de los aspectos más negativos de este color.

Además, en sus tonos más oscuros, el verde puede evocar sensaciones de manipulación, horror e incluso muerte, especialmente cuando se combina con el negro, lo que refuerza su vínculo con el engaño y la falsedad.

Psicología del color
La psicología del color afirma que estos colores son los más elegidos por las personas antipáticas.

La psicología del color afirma que estos colores son los más elegidos por las personas antipáticas.

Amarillo

Según un artículo de Jose Angel Saavedra, el amarillo posee una dualidad en su significado. Por un lado, es reconocido por transmitir sensaciones de alegría, optimismo e innovación. Sin embargo, también es asociado con características negativas como la falsedad, la arrogancia y la superficialidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

murio el negro: el color que estara en tendencia esta temporada otono-invierno 2026

Murió el negro: el color que estará en tendencia esta temporada otoño-invierno 2026

Por Daniela Leiva
Descubrí lo que el color de tus prendas dicen sobre vos. 

Del negro al naranja: qué revela el color de tu ropa sobre tu personalidad, según la psicología

Por Sofía Serelli
El fin de las luces LED: esta tecnología va a reemplazarlas en 2026.

Anuncian el fin de las bombillas LED: en 2026 esta tecnología será la más elegida, aunque no la más barata

Por Sofía Serelli
los juguetes viejos no los tires, tenes un tesoro en casa: dos formas practicas de reutilizarlos

Los juguetes viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: dos formas prácticas de reutilizarlos

Por Andrés Aguilera