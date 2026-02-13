13 de febrero de 2026 - 09:05

Cuál es el color que eligen las personas llenas de maldad, según la psicología

La psicología revela qué tono es más elegido por quienes presentan rasgos vinculados con el odio y la maldad.

Por Alejo Zanabria

Los colores pueden decir mucho más de lo que parece. Según la psicología del color, existe una relación directa entre ciertas elecciones cromáticas y los rasgos de personalidad. En particular, un nuevo análisis reveló cuál es el color más elegido por personas con tendencias a ser malvadas.

En este contexto, se evaluaron distintas preferencias cromáticas entre personas con patrones de comportamiento ligados a la psicopatía, el odio a las personas y la maldad.

Al analizar los resultados, se descartaron opciones clásicas como el rojo, habitualmente vinculado con la pasión o la agresividad, y el negro, asociado con el misterio o la autoridad.

En cambio, surgió un color más inesperado como el preferido entre quienes presentan mayor grado de maldad: el gris oscuro.

Qué revela este color sobre las personas

Quienes tienden a inclinarse por este tono presentan mayor distancia emocional, menor nivel de empatía y una percepción calculadora de sus vínculos. De hecho, varias investigaciones encontraron coincidencias entre esa preferencia cromática y rasgos de la llamada tríada oscura de la personalidad.

Aunque el gris oscuro suele verse como elegante, sobrio o incluso relajante, en estos casos aparece como una máscara emocional que encubre intenciones frías, estrategias de control y desinterés por el impacto de sus actos.

El análisis concluye que el gris oscuro es el tono más elegido por personas con altos niveles de desapego emocional y tendencia a la dominación social. Se trata de un color neutro, poco llamativo, pero cargado de ambigüedad psicológica.

Además, simboliza la neutralidad, pero también el control emocional extremo. En estas personalidades, representa una forma de ocultamiento, donde nada parece demasiado visible ni tampoco demasiado emocional.

