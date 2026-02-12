12 de febrero de 2026 - 08:53

Cuáles son los colores que eligen las personas emocionalmente distantes, según la psicología

La psicología del color revela cómo ciertos colores predominan en personalidades emocionalmente distantes y qué comunican sin palabras.

Cuáles son los colores que eligen las personas emocionalmente distantes, según la psicología

Cuáles son los colores que eligen las personas emocionalmente distantes, según la psicología

Foto:

Por Andrés Aguilera

Leé además

En un entorno hiperconectado, algunas personas todavía eligen cuándo escuchar.

Las personas que silencian el celular en una conversación poseen 4 rasgos favorables, según la psicología

Por Lucas Vasquez
las personas que siempre llegan mas de 10 minutos tarde, posees 4 rasgos destacados, segun la psicologia

Las personas que siempre llegan más de 10 minutos tarde, posees 4 rasgos destacados, según la psicología

Por Daniela Leiva

Los colores funcionan como una extensión del mundo interno. En la ropa, la decoración o incluso en perfiles digitales, las elecciones cromáticas transmiten apertura, intensidad o reserva. Algunas personalidades optan por tonos que suavizan la interacción; otras, en cambio, prefieren paletas que establecen límites claros.

image
Cu&aacute;les son los colores que eligen las personas emocionalmente distantes, seg&uacute;n la psicolog&iacute;a

Cuáles son los colores que eligen las personas emocionalmente distantes, según la psicología

En entornos sociales, el color puede actuar como una barrera simbólica. Tonos apagados, oscuros o neutros suelen generar menor impacto emocional en quien observa. Esa neutralidad no siempre es casual: a veces refleja una preferencia por mantener distancia y evitar exposición afectiva.

Investigaciones en percepción visual indican que las personas asocian colores vibrantes con cercanía y expresividad, mientras que los tonos fríos y oscuros se vinculan con formalidad y control emocional. Esta lectura social influye tanto en quien elige el color como en quien lo interpreta.

Los tonos que más se repiten

Entre los colores más frecuentes en perfiles emocionalmente distantes aparecen el gris, el negro y el azul oscuro. El gris transmite neutralidad y baja intensidad emocional. Es un tono que no exige ni ofrece demasiado, ideal para quienes prefieren pasar desapercibidos.

El negro, por su parte, puede simbolizar elegancia y autoridad, pero también distancia. En ciertas personalidades, funciona como una coraza visual que limita la lectura emocional por parte de otros.

image
Cu&aacute;les son los colores que eligen las personas emocionalmente distantes, seg&uacute;n la psicolog&iacute;a

Cuáles son los colores que eligen las personas emocionalmente distantes, según la psicología

El azul oscuro se asocia a la racionalidad y la contención. Es frecuente en entornos profesionales y formales, donde se prioriza la lógica sobre la expresión emocional. Estos colores construyen una estética de control y reserva.

Qué explica la psicología detrás de estas elecciones

Recién aquí la psicología aporta una clave más profunda. Estudios en psicología del color y personalidad, como los desarrollados en la Universidad de British Columbia, señalan que las preferencias cromáticas pueden vincularse con estilos de apego y regulación emocional.

Las personalidades emocionalmente distantes tienden a elegir colores que reduzcan la exposición afectiva. No buscan llamar la atención ni generar intensidad emocional, sino mantener un margen de control. La elección no siempre es consciente, pero sí coherente con su estilo vincular.

La psicología aclara que preferir tonos sobrios no implica frialdad absoluta. Sin embargo, cuando esta elección es constante y rígida, puede reflejar dificultad para expresar vulnerabilidad. En definitiva, los colores hablan en silencio, revelando cómo cada persona decide mostrarse —o protegerse— frente al mundo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Por qué los adultos nacidos en los 70 aprendieron a soportar el caos sin victimizarse, según la psicología

Por qué los adultos nacidos en los 70 aprendieron a soportar el caos sin victimizarse, según la psicología

Por Ignacio Alvarado
Según la psicología, las personas nacidas en 1960 que se emocionan con estas 9 cosas descubrieron la felicidad.

Según la psicología, las personas nacidas en 1960 que se emocionan con estas 9 cosas descubrieron la felicidad

Por Cristian Reta
Especialistas en psicología y entrenamiento deportivo descubrieron un vínculo asombroso entre ejercicio intenso y ataques de pánico.

Según la psicología, hacer este ejercicio durante 30 segundos reduce los ataques de pánico en 6 meses

Por Sofía Serelli
cuales son los colores que eligen las personas que buscan enamorarse, segun la psicologia

Cuáles son los colores que eligen las personas que buscan enamorarse, según la psicología

Por Ignacio Alvarado