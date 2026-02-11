L a psicología observa que quienes fueron jóvenes en los 70 atravesaron repetidas crisis sociales y económicas que moldearon su resiliencia y su manera de enfrentar la adversidad sin caer fácilmente en la victimización.

Según la psicología, las personas nacidas en 1960 que se emocionan con estas 9 cosas descubrieron la felicidad

Quienes nacieron en los años 70 no tuvieron una infancia completamente estable. Vivieron transiciones políticas, transformaciones económicas profundas y cambios culturales acelerados. El contexto no ofrecía demasiadas certezas, y la palabra crisis era parte del paisaje cotidiano.

Ese entorno generó una relación particular con la incertidumbre. Mientras otras generaciones crecieron con mayor estructura o hiperprotección, muchos de estos adultos aprendieron desde temprano a adaptarse. Resolver problemas prácticos, tolerar frustraciones y aceptar límites se volvió parte del aprendizaje diario.

La experiencia repetida del caos, lejos de paralizarlos, construyó una especie de callo emocional. No significa ausencia de emociones, sino mayor tolerancia a la incomodidad y menor tendencia a dramatizar cada dificultad.

Por qué los adultos nacidos en los 70 aprendieron a soportar el caos sin victimizarse, según la psicología

Durante su juventud, la tecnología no amortiguaba el malestar. No había redes sociales para amplificar frustraciones ni validación inmediata. La gestión emocional se hacía en círculos más pequeños: familia, amigos, barrio. Esa dinámica fomentó autonomía.

Diversos estudios sobre generaciones y adaptación al estrés muestran que la exposición temprana a desafíos moderados fortalece la capacidad de afrontamiento. La Universidad de Cambridge y equipos de investigación en desarrollo humano han señalado que superar obstáculos sin sobreprotección incrementa la percepción de autoeficacia.

image Por qué los adultos nacidos en los 70 aprendieron a soportar el caos sin victimizarse, según la psicología

Esto no implica que los jóvenes actuales sean más frágiles, sino que los contextos cambiaron. Sin embargo, quienes crecieron en los 70 internalizaron la idea de que el caos no es excepcional, sino parte de la vida.

Lo que explica la psicología sobre esta fortaleza

Recién en este punto la psicología ofrece una lectura más precisa: la repetición de crisis durante etapas formativas fortalece la resiliencia si existen redes mínimas de apoyo. Investigaciones sobre afrontamiento, como las desarrolladas por Ann Masten en la Universidad de Minnesota, describen la resiliencia como “ordinaria”, es decir, producto de adaptaciones cotidianas.

Los adultos nacidos en los 70 desarrollaron una narrativa interna centrada en la responsabilidad personal más que en la victimización. La adversidad se convirtió en experiencia, no en identidad.

Desde la psicología, este patrón no significa dureza extrema ni falta de sensibilidad, sino una estructura emocional entrenada para tolerar incertidumbre sin colapsar. Haber atravesado múltiples crisis los llevó a normalizar el cambio. Y en tiempos inestables, esa habilidad vuelve a convertirse en ventaja.