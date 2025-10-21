Murieron los jeans ajustados, bienvenidos pantalones sueltos: los 3 modelos infaltables para esta temporada

Mirando lo que ya despuntaba en España en el verano 2025, tres modelos de pantalones prometen imponerse en Argentina para la temporada caliente de moda . Los clásicos jeans ajustados dejan paso a estilos más sueltos, elegantes y adaptados al calor.

La moda femenina 2026 se prepara para un cambio de silueta: menos ceñidos, más movimiento.

Se destacan tres cortes que reemplazarán a los jeans ajustados y ocuparán lugar en los guardarropas estivales.

Los pantalones de pierna ancha —o “wide-leg”— ya eran protagonistas en 2025, y siguen apareciendo como alternativa al denim ajustado.

Su caída fluida, talle alto y tonos neutros como el beige o arena los hacen ideales para el verano.

Ofrecen elegancia sin esfuerzo, combinan con tops minimalistas y se adaptan a climas calurosos.

2. Bermuda o pantalon corto-recto estilo sastrero

Otra opción que se vislumbra como clave es el pantalón corto sastrero, tipo bermuda, con largo a la rodilla o un poco más arriba.

Esta pieza aparece en tendencias 2026 como parte del estilo “boho o resort” mezclado con sastrería ligera.

En Argentina, será perfecta para las jornadas de calor donde el jean ajustado resulta incómodo.

3. Pantalón tiro medio-alto con pierna recta o ligera campana

El tercer modelo combina la comodidad de una pierna recta o con ligera campana, con un talle medio o alto.

Este corte aparece en informes de tendencias de pantalones para SS25/26 como parte del “new ease” que mezcla estructura con relajación.

Funciona ideal para quienes no quieren abandonar el jean pero desean un estilo más actualizado.