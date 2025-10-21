Murieron los jeans ajustados, bienvenidos pantalones sueltos: los 3 modelos infaltables para esta temporada

Mirando lo que ya despuntaba en España en el verano 2025, tres modelos de pantalones prometen imponerse en Argentina para la temporada caliente de moda. Los clásicos jeans ajustados dejan paso a estilos más sueltos, elegantes y adaptados al calor.
Para el verano 2026, olvídate del jean ajustado como única opción. Estos modelos de moda ofrecen comodidad, estilo y tendencia.
La moda femenina 2026 se prepara para un cambio de silueta: menos ceñidos, más movimiento.
Se destacan tres cortes que reemplazarán a los jeans ajustados y ocuparán lugar en los guardarropas estivales.
Los pantalones de pierna ancha —o “wide-leg”— ya eran protagonistas en 2025, y siguen apareciendo como alternativa al denim ajustado.
Su caída fluida, talle alto y tonos neutros como el beige o arena los hacen ideales para el verano.
Ofrecen elegancia sin esfuerzo, combinan con tops minimalistas y se adaptan a climas calurosos.
Otra opción que se vislumbra como clave es el pantalón corto sastrero, tipo bermuda, con largo a la rodilla o un poco más arriba.
Esta pieza aparece en tendencias 2026 como parte del estilo “boho o resort” mezclado con sastrería ligera.
En Argentina, será perfecta para las jornadas de calor donde el jean ajustado resulta incómodo.
El tercer modelo combina la comodidad de una pierna recta o con ligera campana, con un talle medio o alto.
Este corte aparece en informes de tendencias de pantalones para SS25/26 como parte del “new ease” que mezcla estructura con relajación.
Funciona ideal para quienes no quieren abandonar el jean pero desean un estilo más actualizado.