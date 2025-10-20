Adiós cadenitas finitas: los 3 modelos de accesorios que las reemplazan este verano 2026

Estas tres apuestas de la moda están llamadas a reemplazar las típicas cadenitas finas en el verano 2026.

Las joyitas delicadas ceden terreno en la moda femenina 2026 en Argentina, siguiendo lo que se vio en España en julio 2025. Es hora de dar paso a versiones más audaces: cadenas gruesas tipo eslabón, joyas artesanales grandes y metales mixtos bicolor se perfilan como los accesorios clave.

Las pasarelas de primavera-verano marcan la dirección: el mundo de los “accesorios finitos” pierde protagonismo y aparece un nuevo protagonismo del volumen, la mezcla de metales y lo hecho a mano.

Estas piezas ya se están viendo en vitrinas argentinas y serán protagonistas del verano 2026 en toda Latinoamérica.

Cadenas gruesas tipo eslabón La primera gran apuesta es la cadena gruesa, con eslabones generosos que reemplazan los collares finitos. En España, muchos editoriales de joyería la ubican como “joya-declaración” para la temporada.

image Ideal para usar sola o sobre una camisa blanca, aporta presencia y estilo.

Se adapta bien al clima cálido: materiales bañado en oro o plata, livianos pero contundentes.

Es perfecta para combinar con vestidos lisos, remeras básicas o looks urbanos. Joyas artesanales grandes image Otra tendencia que se traslada es la de las joyas artesanales generosas: collares grandes de cuentas, madera, conchas o materiales mixtos. Esta estética “terrén-chic” aparece como clave para la primavera-verano 2025.

Estas piezas funcionan como foco visual: no hace falta mucho más para subir un look.

Favorece estilos boho, resort o urbanos con un toque manual.

Ideal para combinar con prendas livianas, telas naturales o looks monocromáticos. image Moda de metales mixtos bicolor image Finalmente, el metal bicolor —es decir, oro + plata en la misma pieza— gana espacio como la alternativa sofisticada a las delicadas cadenitas. Permite combinar fácilmente con otros accesorios y prendas en tonos variados.

Aporta un matiz moderno al look sin caer en lo excesivo.

Funciona bien tanto de día como de noche. image