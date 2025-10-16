16 de octubre de 2025 - 09:01

No se usan más: cambiá las gorras por estos 3 modelos que te protegen del sol

Las nuevas tendencias en moda traen tips de ropa y accesorios que reemplazan las clásicas gorras con opciones más frescas y elegantes para el verano.

Las tendencias en moda traen nuevos tips de ropa y accesorios solares.

Las tendencias en moda traen nuevos tips de ropa y accesorios solares.

Foto:

Por Redacción Estilo

Leé además

olvidate de las calzas: estos son los 3 modelos que las reemplazan esta temporada

Olvidate de las calzas: estos son los 3 modelos que las reemplazan esta temporada

Por Redacción Estilo
indian desembarca en mendoza y revoluciona la moda argentina

Indian desembarca en Mendoza y revoluciona la moda argentina

Por Redacción

1. Sombreros bucket: el regreso de un clásico noventoso

Los bucket hats o sombreros tipo pescador vuelven con todo y se posicionan como una de las principales tendencias del verano. Fabricados en algodón, lona o incluso toalla, ofrecen una protección solar superior y un estilo urbano que combina con todo. Las marcas de moda los reinventan en versiones estampadas, metalizadas y de colores vibrantes. El mejor tip para lucirlos es optar por uno con ala media y materiales respirables, ideal para quienes buscan ropa cómoda sin resignar estilo.

image
Las tendencias en moda traen nuevos tips de ropa y accesorios solares.

Las tendencias en moda traen nuevos tips de ropa y accesorios solares.

2. Viseras amplias: elegancia deportiva para el día a día

Las viseras se transforman esta temporada con diseños más amplios y materiales de lujo. Este accesorio combina lo mejor del look deportivo con la elegancia de la moda contemporánea. Se imponen los modelos de rafia natural o eco-cuero, ideales para proteger el rostro sin cubrir toda la cabeza. Son la alternativa perfecta a las gorras, sobre todo en días de mucho calor. Un tip clave: combinarlas con vestidos livianos o camisas abiertas, para un look veraniego sofisticado y fresco.

image
Las tendencias en moda traen nuevos tips de ropa y accesorios solares.

Las tendencias en moda traen nuevos tips de ropa y accesorios solares.

3. Sombreros de ala ancha: el ícono del verano 2026

Dentro de las tendencias más fuertes, los sombreros de ala ancha ocupan un lugar privilegiado. Este accesorio no solo brinda la mejor protección solar, sino que también se convirtió en una pieza clave de la moda estival. Confeccionados en paja trenzada, rafia o algodón orgánico, se adaptan tanto a la playa como a la ciudad. Si buscás un tip de ropa que marque diferencia, apostá por los tonos naturales y detalles con cintas o lazos.

image
Las tendencias en moda traen nuevos tips de ropa y accesorios solares.

Las tendencias en moda traen nuevos tips de ropa y accesorios solares.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

adios pelo largo: estos son los 3 cortes de cabello que seran tendencia este 2026

Adiós pelo largo: estos son los 3 cortes de cabello que serán tendencia este 2026

Por Redacción Estilo
Las tendencias de moda traen nuevos tips de ropa para el verano.

No se usan más: reemplazá los minishorts de jeans por estos modelos que se imponen en el verano 2026

Por Redacción Estilo
Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna.

Chau a las remeras anchas: los 3 modelos que serán tendencia este verano 2026

Por Ignacio Alvarado
chau bufandas y panuelos: este es el accesorio para el cuello que sera tendencia en 2026

Chau bufandas y pañuelos: este es el accesorio para el cuello que será tendencia en 2026

Por Redacción Estilo