No se usan más: cambiá las gorras por estos 3 modelos que te protegen del sol

Este verano 2026, las tendencias en moda llegan con un cambio claro: las gorras clásicas dejan de ser las protagonistas. Los nuevos tips de ropa y accesorios proponen alternativas más prácticas, cómodas y con un toque de estilo que protegen mejor del sol y elevan cualquier look veraniego.

1. Sombreros bucket: el regreso de un clásico noventoso Los bucket hats o sombreros tipo pescador vuelven con todo y se posicionan como una de las principales tendencias del verano. Fabricados en algodón, lona o incluso toalla, ofrecen una protección solar superior y un estilo urbano que combina con todo. Las marcas de moda los reinventan en versiones estampadas, metalizadas y de colores vibrantes. El mejor tip para lucirlos es optar por uno con ala media y materiales respirables, ideal para quienes buscan ropa cómoda sin resignar estilo.

2. Viseras amplias: elegancia deportiva para el día a día Las viseras se transforman esta temporada con diseños más amplios y materiales de lujo. Este accesorio combina lo mejor del look deportivo con la elegancia de la moda contemporánea. Se imponen los modelos de rafia natural o eco-cuero, ideales para proteger el rostro sin cubrir toda la cabeza. Son la alternativa perfecta a las gorras, sobre todo en días de mucho calor. Un tip clave: combinarlas con vestidos livianos o camisas abiertas, para un look veraniego sofisticado y fresco.

3. Sombreros de ala ancha: el ícono del verano 2026 Dentro de las tendencias más fuertes, los sombreros de ala ancha ocupan un lugar privilegiado. Este accesorio no solo brinda la mejor protección solar, sino que también se convirtió en una pieza clave de la moda estival. Confeccionados en paja trenzada, rafia o algodón orgánico, se adaptan tanto a la playa como a la ciudad. Si buscás un tip de ropa que marque diferencia, apostá por los tonos naturales y detalles con cintas o lazos.

image Las tendencias en moda traen nuevos tips de ropa y accesorios solares.