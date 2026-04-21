Durante un tiempo en la moda femenina , el pañuelo de seda quedó atrapado entre dos imágenes incómodas: o era un accesorio demasiado clásico, casi de otra generación, o parecía reservado para looks muy producidos. En 2026 , esa idea empezó a romperse.

Un tapado vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026

Un jean vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026

Lo que vuelve no es cualquier pañuelo, sino el pañuelo cuadrado de seda estampado , el modelo vintage de aire elegante que se anuda cerca del cuello y que las pasarelas y el street style están rescatando con una lectura mucho más actual.

Ahí está la diferencia que explica por qué esta vez sí puede prender. El foulard vintage no reaparece para decorar porque sí, sino para resolver un problema bastante concreto: cómo hacer que un look de otoño se vea más pensado sin cambiar todo el placard.

En lugar de sumar collares, capas de cadenas o accesorios más pesados, este pañuelo mete color, dibujo y un gesto elegante en una zona del outfit que 2026 viene subrayando mucho.

Un pañuelo de seda vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026 (1)

El pañuelo de seda, anudado y llevado al cuello, fue avalado por marcas como Acne Studios, Bottega Veneta y Celine.

Para tener en cuenta: un modelo apenas gastado, encontrado en una feria o vintage, encaja perfecto con cuero, gamuza y prendas con vida.

El modelo que más se siente 2026 no es enorme ni dramático

Acá conviene afinar la mirada, porque no todo pañuelo entra en la misma bolsa. El que mejor representa esta vuelta es el cuadrado mediano de seda, con estampa geométrica, cadenas, flores pequeñas o motivos ecuestres, doblado en triángulo o en banda y anudado con cierta relajación.

No hace falta que sea impecable ni que quede milimétrico. De hecho, parte de su encanto actual está en que se vea un poco menos rígido.

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Harper’s Bazaar cuenta que el foulard de esta temporada se volvió “cool” justamente porque se lo está usando de maneras más libres.

En otoño tiene más sentido del que parece

En otoño, este pañuelo funciona todavía mejor. Sobre un blazer oscuro, un trench, una chaqueta de gamuza o un sweater cerrado, corta la neutralidad enseguida.

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También tiene una ventaja práctica: enmarca la cara y le da una pequeña estructura al conjunto cuando el resto del look se apoya en prendas lisas o sobrias.

Con qué prendas se lleva mejor para que no quede antiguo

Con jean recto y blazer, el pañuelo aporta ese detalle que cambia el conjunto sin volverlo rígido. Con pollera midi y sweater, suma una elegancia más silenciosa.

Y con tapado neutro o chaqueta de cuero, logra algo todavía más interesante: mezcla una pieza refinada con otra más urbana, que es justo donde más viva se siente la tendencia.

El error aparece cuando se lo rodea de demasiados guiños literales, como anteojos muy temáticos, cartera retro, peinado demasiado armado y más accesorios vintage al mismo tiempo. Ahí el look puede irse al disfraz.