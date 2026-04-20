No van más las zapatillas blancas lisas: el calzado "retro" que es tendencia en otoño y combina con todo

Durante años, las zapatillas blancas lisas fueron el comodín perfecto del guardarropa. Versátiles, cómodas y fáciles de combinar, se convirtieron en un básico indiscutido. Sin embargo, la moda es cíclica y el otoño 2026 marca un giro inesperado: este clásico empieza a perder protagonismo frente a un modelo con fuerte impronta retro que pisa cada vez más fuerte en las nuevas tendencias .

Un jean vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026

Un tapado vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026

El calzado que se posiciona como reemplazo es la zapatilla retro de suela gum y detalles en color . Inspiradas en diseños deportivos de los años 70 y 80, estas zapatillas combinan una base neutra con acentos en tonos vibrantes o tierras, lo que les aporta personalidad sin perder versatilidad.

Las nuevas zapatillas retro se destacan por su estética vintage, con suela color caramelo (gum), combinaciones en cuero o gamuza y detalles en contraste. A diferencia de las blancas lisas, este modelo suma carácter al outfit sin resultar excesivo.

Especialistas en moda aseguran que este tipo de calzado permite elevar cualquier look básico. Jeans, pantalones sastreros o incluso vestidos pueden combinarse con estas zapatillas, logrando un equilibrio entre comodidad y estilo.

Otra ventaja es su adaptabilidad: funcionan tanto para looks urbanos como para propuestas más arregladas, algo clave dentro de las tendencias actuales del otoño 2026.

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Por qué las zapatillas blancas lisas dejan de ser protagonistas

El minimalismo extremo comienza a dar paso a una estética más expresiva. Las zapatillas blancas lisas siguen siendo funcionales, pero pierden terreno frente a modelos que aportan un diferencial visual.

Las nuevas tendencias buscan detalles que marquen la diferencia sin complicar las combinaciones. En este sentido, las zapatillas retro logran destacarse sin dejar de ser prácticas.

Cómo combinar las zapatillas retro

Una de las claves es utilizarlas como punto focal del outfit. Pueden acompañar looks neutros o sumarse a combinaciones más jugadas. Funcionan muy bien con denim, tonos tierra, beige o incluso prendas más formales.

El otoño 2026 confirma que la moda vuelve a mirar al pasado para reinventarse. El regreso de las zapatillas retro demuestra que los clásicos pueden evolucionar y volver con más fuerza que nunca.