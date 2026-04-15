Ya fue el pelo largo: los 5 cortes "bob" que son tendencia absoluta este otoño y rejuvenecen el rostro

La moda y la belleza avanzan de la mano , y este otoño 2026 trae un cambio contundente en los estilos de cabello. El pelo largo, durante años símbolo de feminidad y versatilidad, empieza a perder protagonismo frente a cortes más prácticos, frescos y favorecedores. En este contexto, los cortes bob resurgen como una de las grandes tendencias de la temporada.

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Este clásico renovado no solo aporta estilo, sino que también tiene un efecto rejuvenecedor. Su versatilidad permite adaptarlo a distintos tipos de rostro y textura de cabello, lo que explica por qué se convierte en el favorito de estilistas y celebridades.

El primero es el bob clásico , a la altura de la mandíbula, ideal para quienes buscan un cambio elegante y atemporal. Este estilo estiliza el rostro y aporta prolijidad.

Otra variante es el long bob o “lob”, un poco más largo, que llega hasta los hombros. Es perfecto para quienes no quieren un cambio tan radical, pero sí sumarse a las tendencias del momento.

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El bob desmechado también gana terreno. Con capas suaves, aporta movimiento y un aire más relajado, ideal para looks informales.

En cuarto lugar aparece el bob con flequillo, que enmarca el rostro y ayuda a suavizar las facciones. Es una opción muy elegida para quienes buscan un efecto rejuvenecedor inmediato.

Por último, el bob asimétrico se posiciona como la opción más moderna. Con un lado ligeramente más largo que el otro, genera un look audaz y sofisticado.

Por qué el pelo largo pierde protagonismo

El pelo largo sigue siendo una opción válida, pero las nuevas tendencias apuntan a estilos más prácticos y fáciles de mantener. Los cortes bob permiten ahorrar tiempo y ofrecen mayor versatilidad a la hora de peinarse.

Además, estos estilos logran resaltar los rasgos faciales, algo que muchas personas buscan al renovar su imagen durante el otoño 2026.

El avance de la moda en el mundo de la belleza confirma que menos es más. Los cortes bob no solo marcan tendencia, sino que también ofrecen una solución moderna, elegante y funcional.