Los cuadros en casa pasaron de moda: te contamos cuál va a ser la tendencia en los hogares durante todo el 2026

La decoración del hogar durante el 2026 cambia hacia una moda más simple, personal y flexible . Los cuadros tradicionales comienzan a perder protagonismo frente a una alternativa que gana fuerza: el arte sin marco . Esta tendencia propone una estética más relajada, con un aire cercano al de una galería contemporánea, sin necesidad de grandes inversiones ni cambios estructurales.

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El cambio responde a una transformación en la forma de habitar los espacios . Se prioriza lo auténtico por sobre lo uniforme. Las piezas ya no buscan encajar dentro de un conjunto rígido, sino destacar por sí mismas y construir identidad con el tiempo.

La decoración del hogar durante el 2026 cambia hacia una moda más simple, personal y flexible.

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Eliminar el marco modifica la percepción de la obra. El foco se traslada completamente al contenido, sin elementos que lo delimiten. Esto genera un efecto más natural y menos intervenido.

Además, este enfoque transmite una sensación de selección progresi

va. Las obras parecen incorporadas de manera orgánica, no adquiridas como parte de una decoración cerrada. El resultado es un ambiente más dinámico y menos estructurado.

Decoración del hogar con espejos. / archivo Decoración del hogar.

Dónde funciona mejor esta propuesta

La clave está en darle protagonismo a cada pieza y evitar la saturación visual.

- Lienzos grandes sobre paredes despejadas

- Repisas donde las obras se apoyan y se superponen

- Composición simple detrás del sillón con objetos decorativos debajo

- Espacios amplios donde el vacío refuerza la presencia del cuadro

El entorno influye tanto como la obra. Cuanto más aire tenga el ambiente, mayor será el impacto visual.

Decoración

Aspectos clave para que el resultado sea coherente

El estilo exige ciertos cuidados para evitar un efecto descuidado:

- Elegir formatos grandes que tengan presencia propia

- Asegurar que los bordes del lienzo estén bien terminados

- Mantener espacio alrededor de cada obra

- Utilizar soportes adecuados para láminas de papel

- Implementar sistemas de colgado que no dañen la pared

El detalle define si la propuesta se percibe intencional o improvisada.

Errores que afectan el resultado

Algunos usos desvirtúan el concepto y generan el efecto contrario:

- Utilizar láminas pequeñas o de baja calidad

- Exponer obras en zonas con sol directo, humedad o grasa

- Fijar piezas directamente a la pared sin protección