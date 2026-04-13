Diseñó una mochila solar a los 12 años, pasó del aula a la realidad y hoy abriga a personas sin hogar

La firma Thales fabricó las primeras 30 unidades del diseño de Rebecca Young, las cuales ya se entregaron a refugios locales para asistir a personas sin techo.

Rebecca Young, una estudiante de 12 años de la Kelvinside Academy en Glasgow, diseñó una mochila solar que integra tecnología y abrigo para asistir a personas en situación de calle. Su idea nació de la necesidad de proporcionar calor durante la noche a quienes no tienen un techo.

El sistema técnico de la mochila es sumamente efectivo en su simplicidad: utiliza paneles solares para cargar una batería interna durante las horas de luz. Esta energía almacenada se utiliza posteriormente para alimentar una manta eléctrica integrada en la estructura, permitiendo que la mochila sirva tanto para trasladar pertenencias como para ofrecer calefacción portátil.

image De un concurso escolar al reconocimiento de la revista Time El proyecto de Young se destacó inicialmente en el concurso Primary Engineer MacRobert Medal del Reino Unido, una competencia nacional de ingeniería para estudiantes donde compitió contra unas 70.000 propuestas diferentes. Obtuvo la medalla de plata y una mención especial, validaciones técnicas que fueron cruciales para que el diseño atrajera la atención necesaria fuera del ámbito estrictamente escolar.

Gracias a esta visibilidad, la revista Time incluyó a Rebecca en su prestigiosa lista de “Girls of the Year” en agosto de 2025. Este reconocimiento internacional se dedica a distinguir a jóvenes de distintos países por sus logros de alto impacto, posicionando a la estudiante escocesa como una referente global en innovación social y tecnología aplicada.

image El salto a la fabricación y distribución real en refugios Lo que realmente distingue a este invento de otros proyectos escolares es su exitoso paso a la fase de fabricación y uso real. La empresa de ingeniería Thales Glasgow, que patrocinaba la competencia, decidió tomar el diseño original de la joven y trabajó en el desarrollo de prototipos funcionales del sistema de manta térmica de la siguiente manera:

Thales fabricó 30 unidades iniciales del sistema integral ideado por Rebecca.

Estas piezas fueron distribuidas de inmediato a un refugio para personas sin hogar en Glasgow.

Hay planes vigentes para ampliar la producción con más unidades destinadas a organizaciones sociales locales. Este avance permitió que la propuesta de Young dejara de ser un concepto abstracto para transformarse en una ayuda tangible para la comunidad. El proyecto demuestra cómo la ingeniería unida al compromiso social puede generar soluciones concretas para el frío, utilizando tecnología de paneles solares para brindar abrigo a los sectores más vulnerables de la sociedad.