Estas personas deberán actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026: cómo hacer el trámite paso a paso

El Registro Nacional de lasPersonas(Renaper) puso en vigencia el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico en Argentina. Este formato incorpora tecnología de policarbonato y un chip sin contacto para mejorar la seguridad documental. Aunque ya es oficial, la transición será gradual y no todos los ciudadanos deben renovarlo de manera inmediata.
La medida, formalizada a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, apunta a cumplir con estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional. El objetivo central es reducir los riesgos de fraude, modernizar el sistema de identidad y agilizar los controles en pasos fronterizos.
Casos de renovación obligatoria y validez del plástico anterior
La implementación del modelo 2026 no invalida automáticamente a los documentos anteriores que se encuentren vigentes. Quienes posean su tarjeta actual en buen estado no necesitan reemplazarla hasta su fecha de vencimiento. Sin embargo, la actualización es obligatoria para:
Actualizaciones cronológicas de los 5, 8 o 14 años.
DNI vencidos o próximos a expirar.
Casos de robo, pérdida o deterioro del plástico.
Necesidad de rectificar datos personales o cambio de domicilio.
El diseño del nuevo ejemplar incluye grabado láser y elementos gráficos que resaltan la identidad nacional, como la escarapela, el Sol de Mayo, los glaciares y la cordillera. Además, incorpora un mapa bicontinental y una ventana transparente, medidas de seguridad que dificultan cualquier intento de falsificación.
Costos vigentes y pasos para gestionar el nuevo ejemplar
El esquema de precios para el año 2026 mantiene la gratuidad para los recién nacidos y para las rectificaciones por identidad de género. El trámite estándar para la mayoría de los casos tiene un valor de 10.000 pesos. Para quienes requieren celeridad, el DNI exprés (96 horas) cuesta 26.000 pesos, la versión de 24 horas sale 41.000 pesos y el DNI al instante llega a los 57.000 pesos.