Estas personas deberán actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026: cómo hacer el trámite paso a paso

El ejemplar estándar tiene un costo de 10.000 pesos, mientras que la versión al instante alcanza los 57.000 pesos para agilizar la entrega del nuevo documento con chip.

Estos son los casos que deberán renovar el DNI al formato 2026.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) puso en vigencia el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico en Argentina. Este formato incorpora tecnología de policarbonato y un chip sin contacto para mejorar la seguridad documental. Aunque ya es oficial, la transición será gradual y no todos los ciudadanos deben renovarlo de manera inmediata.

La medida, formalizada a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, apunta a cumplir con estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional. El objetivo central es reducir los riesgos de fraude, modernizar el sistema de identidad y agilizar los controles en pasos fronterizos.

image Casos de renovación obligatoria y validez del plástico anterior La implementación del modelo 2026 no invalida automáticamente a los documentos anteriores que se encuentren vigentes. Quienes posean su tarjeta actual en buen estado no necesitan reemplazarla hasta su fecha de vencimiento. Sin embargo, la actualización es obligatoria para:

Actualizaciones cronológicas de los 5, 8 o 14 años.

DNI vencidos o próximos a expirar.

Casos de robo, pérdida o deterioro del plástico.

Necesidad de rectificar datos personales o cambio de domicilio. El diseño del nuevo ejemplar incluye grabado láser y elementos gráficos que resaltan la identidad nacional, como la escarapela, el Sol de Mayo, los glaciares y la cordillera. Además, incorpora un mapa bicontinental y una ventana transparente, medidas de seguridad que dificultan cualquier intento de falsificación.

image Costos vigentes y pasos para gestionar el nuevo ejemplar El esquema de precios para el año 2026 mantiene la gratuidad para los recién nacidos y para las rectificaciones por identidad de género. El trámite estándar para la mayoría de los casos tiene un valor de 10.000 pesos. Para quienes requieren celeridad, el DNI exprés (96 horas) cuesta 26.000 pesos, la versión de 24 horas sale 41.000 pesos y el DNI al instante llega a los 57.000 pesos.