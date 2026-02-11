Nuevo DNI 2026: ¿se puede renovar el documento y la licencia de conducir antes de que venzan?

Tras la llegada del nuevo DNI electrónico, muchos se preguntan si deben actualizar sus documentos de forma anticipada.

¿Se puede renovar el DNI y la licencia de conducir antes de que venzan?

Desde el 1° de febrero de 2026, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) comenzó a emitir el nuevo DNI electrónico con chip y medidas de seguridad avanzadas. Esta actualización tecnológica desató una nueva duda: ¿es posible renovar el DNI y la licencia de conducir antes de su fecha de vencimiento?

La respuesta corta es sí, pero existen condiciones y plazos específicos que debés tener en cuenta para no realizar trámites innecesarios.

Renovación del DNI: ¿es obligatorio el nuevo modelo? A pesar del lanzamiento del nuevo diseño, el Gobierno nacional aclaró que no es obligatorio cambiarlo si tu ejemplar actual está vigente. Los documentos anteriores siguen siendo válidos hasta la fecha de vencimiento que figura en el frente de la tarjeta.

Nuevo DNI 2026: ¿Quiénes deben renovarlo y cuánto cuesta el trámite este año? No es necesario renovar el nuevo DNI. ¿Cuándo renovar el DNI de forma anticipada o voluntaria? Podés solicitar un nuevo ejemplar en cualquier momento, aunque no haya vencido, en casos de deterioro o extravío o cambio de domicilio. Además se puede acutalizar de forma voluntaria si deseás acceder a la tecnología de chip electrónico que ofrece el nuevo DNI.

En este 2026, deben renovarlo obligatoriamente quienes lo hayan emitido en 2011 (ya que el DNI para mayores de 14 años dura 15 años). También recordá las actualizaciones obligatorias para menores: entre los 5 y 8 años, y nuevamente a los 14 años.