Nuevo DNI 2026: ¿se puede renovar el documento y la licencia de conducir antes de que venzan?

La respuesta corta es sí, pero existen condiciones y plazos específicos que debés tener en cuenta para no realizar trámites innecesarios.
Renovación del DNI: ¿es obligatorio el nuevo modelo?
A pesar del lanzamiento del nuevo diseño, el Gobierno nacional aclaró que no es obligatorio cambiarlo si tu ejemplar actual está vigente. Los documentos anteriores siguen siendo válidos hasta la fecha de vencimiento que figura en el frente de la tarjeta.
¿Cuándo renovar el DNI de forma anticipada o voluntaria?
Podés solicitar un nuevo ejemplar en cualquier momento, aunque no haya vencido, en casos de deterioro o extravío o cambio de domicilio. Además se puede acutalizar de forma voluntaria si deseás acceder a la tecnología de chip electrónico que ofrece el nuevo DNI.
En este 2026, deben renovarlo obligatoriamente quienes lo hayan emitido en 2011 (ya que el DNI para mayores de 14 años dura 15 años). También recordá las actualizaciones obligatorias para menores: entre los 5 y 8 años, y nuevamente a los 14 años.
Licencia Nacional de Conducir: plazos para renovar
Al igual que con el DNI, se puede renovar la licencia de conducir antes de que venza. De hecho, es lo más recomendable para evitar quedar inhabilitado para circular.
Anticipación: Podés iniciar el trámite 30 días antes de la fecha de vencimiento.
Duplicados: Si se te estropeó, la perdiste o cambiaste de domicilio, corresponde tramitar un duplicado por cambio de datos.
Cabe destacar que cada jurisdicción tiene sus particularidades. En algunos municipios de Mendoza, por ejemplo, si la licencia se vence, existe un "periodo de gracia" de hasta un año para renovar sin tener que rendir nuevamente los exámenes teórico y práctico.
Sin embargo, si dejás pasar ese periodo desde el vencimiento, el sistema lo considera como "trámite de licencia nueva", lo que te obliga a rendir todas las instancias de examen otra vez.
Desde las reformas aplicadas en 2024, los plazos de validez en Mendoza son:
Hasta los 65 años: Vigencia de 10 años (antes eran 5).